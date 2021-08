Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre haben den Bäumen im Kreis Kaiserslautern und den angrenzenden Regionen stark zugesetzt. Und zwar so schlimm wie noch nie, sagt die Forstverwaltung in Trippstadt. Selbst die Regenmengen in den vergangenen Wochen seien einfach zu spät gekommen.

Mehr als 200 Buchen sind es, die in den kommenden Wochen weichen müssen. Problem sind nach Angaben des Forstamts Johanniskreuz vor allem die Hitze und Trockenheit der vergangenen Jahre. Zwar hat der wieder durchwachsene Sommer 2021 mit vermehrt Regen zu einem gewissen Vitalitätsschub bei einigen Bäumen geführt. Teilweise entwickelte sich sogar eine zweite Ersatzkrone und neue Äste sprießten. Bereits abgestorbene oder schwer angegriffene Äste könnten aber jederzeit abbrechen. „Das hat nichts mit normaler Forstwirtschaft zu tun!“ An Straßen und Radwegen muss deshalb noch im August gehandelt werden. Mit seiner üblichen Arbeit hätten diese Fällarbeiten nichts mehr zu tun, sagt Forstamtsleiter Burkhard Steckel. So viele Bäume auf einmal hätten zuvor noch nie weichen müssen. Und dabei seien die maroden Laubbäume tiefer im Wald noch nicht mitgezählt. Absolute Priorität hätten in dem Fall die Verkehrswege, betont Steckel. Regionale Unterschiede rund um Johanniskreuz Besonders betroffen sind laut Forstamt die Buchen von Johanniskreuz in Richtung Elmstein und Heltersberg. Hier stehen auch viele überalterte Buchen von deutlich über 100 Jahren. Außerdem ist der Boden oft nicht durchlässig genug, um den Baum ausreichend mit Wasser zu versorgen, wenn mal Regen fällt. Besser sieht es dagegen in den Talsenken aus. Hier sind die Bäume besser vor starker Sonneneinstrahlung geschützt.