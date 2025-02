Brustkrebs mit 22: "Was ist, wenn ich sterbe?"

Wie häufig kommt Brustkrebs in Deutschland vor?

Nach Angaben des Zentrums für Krebsregisterdaten am Robert Koch-Institut sind im Jahr 2022 74.512 Frauen und 694 Männer in Deutschland neu an Brustkrebs erkrankt. Alexander Ast, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Westpfalz-Klinikum, teilt auf Anfrage des SWR mit, dass mittlerweile jede achte Frau in Deutschland im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs erkrankt. Brustkrebs sei die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland.