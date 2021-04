In Kaiserslautern wird heute offiziell die Brunnensaison eröffnet. Das heißt, dass ab heute an den 42 Brunnen im Stadtgebiet wieder das Wasser angestellt wird. Traditionell wird die Brunnensaison offiziell an einem Brunnen eröffnet, in diesem Jahr wird der Beigeordnete Peter Kiefer den Startschuss am Brunnen am Guimaraesplatz am Bahnhof geben.