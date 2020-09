Einen außergewöhnlichen Brummi haben Beamte der Autobahnpolizei am Donnerstagabend auf der A6 bei Waldmohr (Landkreis Kusel) kontrolliert.

Das Fahrzeug war laut Polizei nicht nur mit zusätzlichen Lichtquellen übersät, sondern auch noch komplett mit der Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika überlackiert. Der passend zum Fahrzeugmotto gekleidete Fahrzeugführer erwiderte auf den Verstoß angesprochen, dass sein Fahrzeug doch als Lkw so sehr gut erkennbar sei.

Das sahen die Beamten nicht so: "Bei allem Verständnis für die Liebe zum mobilen Untersatz und der Arbeit, die in den Truck geflossen sind, musste der Zustand geahndet werden", so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Dieser auffällige Truck erregte die Aufmerksamkeit der Autobahnpolizei. Pressestelle Polizeidirektion Kaiserslautern

Darum ist die zusätzliche Beleuchtung nicht erlaubt

Denn die auffällige Beleuchtung besitze Ablenkungs- und Irritationspotential. Außerdem sei festgestellt worden, dass viele der verbauten Leuchten nicht einmal eine Spannungsprüfung durchlaufen hatten.

Insgesamt zählten die Beamten der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern mehr als 110 zusätzliche Leuchten alleine an der Zugmaschine, die teilweise aus mehreren Einzel-LEDs bestanden.