per Mail teilen

Bei der Kontrolle eines LKW in Bruchmühlbach-Miesau entdeckte die Polizei am Freitagmorgen zwei gefälschte Führerscheine. Ein Sprecher teilte mit, dass die Beamten zunächst bemerkt hatten, dass die TÜV-Plakette an dem LKW abgelaufen war. Als sie die Papiere des Fahrers überprüften, stellten sie fest, dass der Führerschein eine Fälschung war. Daraufhin sagte der Beifahrer, der Vater des Beschuldigten, dass die Polizisten auch seinen Führerschein einkassieren müssten, auch dieser war mutmaßlich gefälscht. Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.