Investor für Tourismus-Gelände gesucht

Die Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau möchte ein rund 10 Hektar großes Areal touristisch nutzen. Dazu ist sie auf der Suche nach einem Investor. Das Gelände liegt neben Campingplatz und Waldwarmfreibad in Bruchmühlbach-Miesau. Nach Angaben des ersten Beigeordneten ist auf dem Areal vieles möglich. Beispielsweise könne man sich eine sogenannte Glamping-Anlage vorstellen, also luxuriöses Camping oder auch finnische Holzhütten mit Sauna und Gastronomie. Die Gemeinde sei offen für Vorschläge. Ziel sei es, das Gelände touristisch zu nutzen. Das könne die Ortsgemeinde selbst aber nicht leisten, daher soll das ein privater Investor und Projektentwickler übernehmen. In einer ersten Ausschreibung hatte sich kein Interessent gemeldet. Daher soll auf einer der nächsten Sitzungen des Ortsgemeinderates entschieden werden, wie es weitergeht.