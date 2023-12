Polizei sucht zwei Zeuginnen nach tödlichem Unfall bei Bruchmühlbach-Miesau

Bei Bruchmühlbach-Miesau ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden und gestorben. Den Unfall haben möglicherweise auch zwei Frauen beobachtet. Sie sucht jetzt die Polizei.

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich nach dem Unfall am Ortseingang von Miesau im Kreis Kaiserslautern, bei dem ein Fußgänger gestorben war, ein Zeuge gemeldet. Er sagte aus, dass auch zwei Frauen am Unfallort waren.

Von den Beiden erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Außerdem soll ein Gutachter eingesetzt werden. Er soll ebenfalls dabei helfen, den Unfallhergang zu klären.

Am Ortseingang von Miesau im Kreis Kaiserslautern wurde ein Fußgänger von einem Autofahrer erfasst - der Fußgänger starb an der Unfallstelle. Polizeiinspektion Landstuhl

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr war der Fußgänger auf der Landesstraße zwischen Schönenberg-Kübelberg und Bruchmühlbach-Miesau unterwegs. Ein Autofahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, erfasste den Fußgänger kurz vor dem Ortseingang Miesau. Der Mann wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Zeugen sollen sich bei Polizei melden

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Insbesondere suchen die Ermittler nach den beiden Frauen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter folgender Telefonnummer bei der Polizei Landstuhl melden: 06371/8050