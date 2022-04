A 6 nach Unfall stundenlang gesperrt

per Mail teilen

Die Autobahn 6 zwischen Bruchmühlbach-Miesau und Landstuhl war in der Nacht wegen eines Unfalls fast dreieinhalb Stunden voll gesperrt. Laut Polizeibericht übersah der 21-jährige Fahrer eines Kleintransporters einen vorausfahrenden Pkw. Der Kleintransporter fuhr mit einer so großen Wucht auf den Vorausfahrenden auf, dass dieser in die Mittelschutzplanke geschleudert wurde. Beide Fahrzeuge kamen völlig beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeuges wurde leicht verletzt. Um die Trümmer von der Fahrbahn zu räumen, musste die A 6 bis 2 Uhr komplett gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 25.000 Euro.