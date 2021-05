Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine metallverarbeitende Firma in Bruchmühlbach-Miesau eingebrochen und haben dort einen großen Schaden hinterlassen. Dieser liegt nach Angaben der Polizei bei rund 50.000 Euro. Die Täter seien zwischen 0 und 1 Uhr in das Gebäude eingedrungen. Sie hätten mehrere Türen zur Halle aufgehebelt und die Fassade beschädigt. Vermutlich mit einem firmeneigenen Gabelstapler sollen sie dann mehrere Doppelstabmatten und Zaunpfosten auf ein bislang unbekannte Fahrzeug verladen haben. Insgesamt entwendeten die Einbrecher etwa 6 Tonnen Material im Wert von rund 17.000 Euro.