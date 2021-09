per Mail teilen

Die Stadt Kaiserslautern informiert wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger darüber, dass Briefwahlunterlagen noch bis zum 21. September online beantragt werden können. Anträge, die nach 15 Uhr eingehen, könnten nicht mehr rechtzeitig per Post zugeschickt werden. Wer dennoch nach dem 21. September Briefwahlunterlagen beantragen möchte, soll sich persönlich an das Briefwahlbüro im Foyer des Rathauses in Kaiserslautern wenden.