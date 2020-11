Anwohner in Kaiserslautern sind am Montag Abend jeweils durch einen lauten Knall vor ihrer Haustür aufgeschreckt worden. Als die Bewohner in der Spitalstraße und in der Hasenstraße der Ursache auf den Grund gingen, stellten sie jeweils fest, dass ihre Briefkästen völlig zerstört wurden. Wie die Polizei mitteilte, sind die Briefkästen vermutlich mit Böllern gesprengt worden. Als Beamte vor Ort den Schaden aufnahmen, waren aus der Umgebung weitere Knallgeräusche zu hören. Die Polizei schließt deshalb nicht aus, dass auch weitere Briefkästen zerstört worden sind.