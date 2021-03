SMS, WhatsApp, schnell mal eine Mail… die modernen Kommunikationsmittel haben durchaus einen gewissen Nutzen und viele Menschen schätzen sie auch sehr. Aber: Ein von Hand geschriebener Brief ist dann doch nochmal was anderes. Im Donnersbergkreis beteiligen sich verschiedene Schulen und Senioren an einem Brieffreundschaftsprojekt.

Irmgard Hoffmann und Carla Täubert haben sich gesucht und gefunden… "Auf dem Umschlag ist ein Pferdchen und ein ganz lieber Gruß von Carla gemalt mit einem Herzchen", erzählt Irmgard Hoffmann. Sie ist achtzig Jahre alt und lebt in Winnweiler. Ihre Briefpartnerin Carla Täubert ist zehn und besucht die vierte Klasse der Paula-Best-Grundschule in Imsweiler im Donnersbergkreis. Carla Täubert aus Imsweiler SWR Bild in Detailansicht öffnen Irmgard Hoffmann aus Winnweiler SWR Bild in Detailansicht öffnen Brieffreundschaften im Donnersbergkreis Die Schule ist eine von vier Schulen im Donnersbergkreis, die sich an dem Projekt beteiligen. Die Senioren wurden unter anderem durch Aufrufe in der Zeitung gefunden. Miriam Hoffmann leitet die Paula-Best-Grundschule. Das Briefreundschaftsprojekt liegt ihr am Herzen, weil man damit zwei unterschiedliche Generationen zusammenbringen könne. Für die Kinder bringt es ganz viel, weil das Briefeschreiben wird bei den Kleinen auch gar nicht mehr gemacht. Und das ist schade, weil man Schreiben auch nur durch Schreiben lernt. Miriam Hoffmann, Schulleiterin Die Senioren bekämen dadurch auch wieder mehr Kontakt zu Kindern, auch wenn sie selbst keine Enkel hätten, meint Schulleiterin Miriam Hoffmann. Einer der Briefe, den Irmgard Hoffmann an die 10-jährige Carla geschickt hat SWR So schöne Briefe habe ich noch nie bekommen, außer von meinen Kindern, aber die sind jetzt auch schon beide über fünfzig Irmgard Hoffmann Carla Täubert und Irmgard Hoffmann nehmen ihre Brieffreundschaft sehr ernst. Während der Corona-Pandemie ist es für beide auch eine Möglichkeit, Kontakt zu jemandem zu haben, der nicht zum engsten Familienkreis gehört. Aber auch unabhängig von Corona ist für beide klar, dass sie sich auch dann noch schreiben werden, wenn wieder alles normal läuft. "Ich finde es toll, eine ältere Brieffreundin zu haben, weil man von der auch echt noch was lernen kann", meint die 10-jährige Carla. Und für die Zeit nach den Corona-Beschränkungen haben sich die beiden Brieffreundinnen auch schon was vorgenommen: Sie wollen sich gegenseitig zu Hause besuchen.

