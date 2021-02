In einem offenen Brief an das Bildungsministerium fordern Kaiserslauterer Schüler einen Wechsel von Online- und Präsenzunterricht. Die Schülervertretung von Stadt und Kreis Kaiserslautern sagt, die Schüler würden sich angesichts hoher Corona-Fallzahlen nicht mehr sicher fühlen. In dem Brief heißt es wörtlich: "Wir Schüler, Lehrer und Erzieher fühlen uns als Kollateralschaden der Krise." Ein Schulalltag, in dem die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, sei nicht mehr möglich. Die Schüler sprechen sich dafür aus, dass künftig alle achten bis 13. Klassen wechselweise in der Schule und zuhause online unterrichtet werden. Ein kompletter Online-Unterricht wie im Frühjahr solle dagegen vermieden werden. Die Schüler befürchten aber, dass genau dieser in wenigen Wochen notwendig wird, wenn nicht jetzt härtere Maßnahmen ergriffen werden. Nach Angaben der ADD in Trier sind an den Schulen in Stadt und Kreis Kaiserslautern bisher 78 Schüler und Lehrer positiv auf das Corona-Virus getestet worden.