Autowerkstatt in Breunigweiler wird bei Großband komplett zerstört

Ein Feuer hat in Breunigweiler im Donnersbergkreis eine Autowerkstatt komplett zerstört. Warum es gebrannt hat, ermittelt jetzt die Polizei.

Dunkler Rauch über Breunigweiler: Das Feuer in der Autowerkstatt war schon von Weitem zu sehen. Pressestelle Feuerwehr Winnweiler

Die Feuerwehr Winnweiler war nach eigenen Angaben am Montagnachmittag gegen 16 Uhr zu dem Feuer in der KfZ-Werkstatt in Breunigweiler im Donnersbergkreis gerufen worden. Das Gebäude habe schon nach wenigen Minuten in Vollbrand gestanden. Es seien auch mehrere Gasflaschen explodiert. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Autowerkstatt durch das Feuer komplett zerstört.

Die Feuerwehr konnte das Feuer in der Autowerkstatt in Breunigweiler löschen. Allerdings wurde das Gebäude komplett zerstört. Pressestelle Feuerwehr Winnweiler Bild in Detailansicht öffnen 100 Feuerwehrleute waren bei dem Brand in Breunigweiler im Einsatz. Sie kamen aus den Verbandsgemeinden Winnweiler und Göllheim. Pressestelle Feuerwehr Winnweiler Bild in Detailansicht öffnen Alles verqualmt: Bei dem Brand in der Autowerkstatt entstand viel schwarzer Rauch. Pressestelle Feuerwehr Winnweiler Bild in Detailansicht öffnen Die Feuerwehr kletterte auch auf das Dach der KfZ-Werkstatt, um den Brand zu löschen. Pressestelle Feuerwehr Winnweiler Bild in Detailansicht öffnen

100 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehr habe aber verhindern können, dass die Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus übergriffen. Insgesamt waren etwa 100 Feuerwehrleute in Breunigweiler, um den Brand zu löschen. Sie kamen aus den Verbandsgemeinden Winnweiler und Göllheim. Außerdem waren der Brand- und Katastrophenschutz des Donnersbergkreises, der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Es entstand aber ein Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich. Warum das Feuer in der KfZ-Werkstatt in Breunigweiler ausbrach, ermittelt jetzt die Polizei.