In der vergangenen Nacht haben in Kaiserslautern mehrere Müllcontainer gebrannt. Bei einem der Brände wurde in der Donnersbergstraße ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Die beiden anderen Brände brachen im Stadtteil Betzenberg aus. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr die Brände jeweils schnell löschen, so dass niemand verletzt wurde und auch keine größeren Sachschäden entstanden. Ob die Brände im Zusammenhang stehen, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen.