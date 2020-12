Gemeindewald in Breitenbach wird vorerst nicht verpachtet

Die Verpachtung des Gemeindewaldes in Breitenbach im Kreis Kusel an eine Privatfirma liegt vorerst auf Eis. In dem Ort hatte sich deswegen sogar eine Bürgerinitiative gegründet - die jetzt erfolgreich war.

Ortsbürgermeister Johannes Roth (FWG) sagte, ein Bürgerbegehren gegen die Verpachtung des Waldes sei erfolgreich verlaufen. Mehr als 250 Bürger hätten dafür unterschrieben. Das Bürgerbegehren sei zwar noch nicht beendet, allerdings würden die bisherigen Stimmen ausreichen. Offizielles Ergebnis des Bürgerbegehrens in Breitenbach in zwei Wochen Roth rechnet damit, dass ihm die Verbandsgemeinde Oberes Glantal in etwa zwei Wochen das offizielle Ergebnis mitteilt. Dann müsse der Gemeinderat entscheiden, ob er dem Bürgerbegehren zustimmt. Tut er das nicht, kommt es zu einem Bürgerentscheid. So lange will er mit einer Unterschrift unter den Pachtvertrag warten. BI befürchtet harten Eingriff in die Natur Eigentlich sollte eine Privatfirma schon im Januar den Breitenbacher Forst pachten. In dem Ort im Kreis Kusel hatte sich eine Bürgerinitiative gegründet. Sie befürchtet, dass die Privatfirma den Wald aus finanziellen Gründen zerstören könnte, weil sie zu viele Bäume abholzt. Ortsbürgermeister Roth hielt dagegen, die Firma würde sehr schonend mit dem Wald umgehen. Dafür gebe es Beispiele in der Region. Außerdem werde die Arbeit der Firma alle zwei Jahre überprüft. Sollte man unzufrieden sein, könne man den Wald sofort wieder in die Gemeinde zurücknehmen und den Pachtvertrag auflösen. Der Breitenbacher Forst ist rund 200 Hektar groß und gehört damit zu den größeren im Kreis Kusel. Die Verpachtung hätte der Ortsgemeinde jährlich Einnahmen von rund 8.000 Euro gebracht.