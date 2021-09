Exhibitionist in Breitenbach: Mann masturbiert vor Autofahrerin

per Mail teilen

Die Polizei hat in Breitenbach (Landkreis Kusel) einen Exhibitionisten festgenommen. Er hatte zuvor am Straßenrand masturbiert.

Der Verdächtige soll am frühen Montagmorgen vor einem Wohnhaus in der Frohnhofer Straße in Breitenbach gesessen haben. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann nur ein Handtuch um die Hüfte gelegt. Als eine Frau mit ihrem Auto die Frohnhofer Straße entlanggefahren kam, ließ der Exhibitionist laut Polizei das Handtuch fallen und masturbierte.

Exhibitionist in Breitenbach festgenommen

Nach Angaben der Polizei konnte der Mann daraufhin vorläufig festgenommen werden. Die Ermittler suchen nun nach weiteren Geschädigten oder Menschen, die Zeugen dieses oder eines ähnlichen Vorfalls waren. Sie sollen sich mit der Polizei in Schönenberg-Kübelberg in Verbindung setzen.