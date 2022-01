Feuer in Produktionshalle wohl "zufällig" entstanden

per Mail teilen

Der Großbrand in einem Betrieb in Saalstadt (Kreis Südwestpfalz) in der vergangenen Woche ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Bereich einer Schleifmaschine ausgebrochen. Einen technischen Defekt habe ein Sachverständiger allerdings ausgeschlossen. Demnach sei das Feuer zufällig entstanden und gehöre "zum allgemeinen Betriebsrisiko". Die Produktionshalle der metallverarbeitenden Firma war bei dem Brand komplett zerstört worden. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund zwei Millionen Euro.