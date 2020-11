per Mail teilen

Am Freitag waren zwei Mädchen bei einem Brand in einem Pirmasenser Wohnhaus ums Leben gekommen. Die Brandermittler sind sich sicher: Ein technischer Defekt hat das Feuer ausgelöst.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Zweibrücken fanden die Brandermittler heraus, dass der Brand in einem Strom-Verteilerkasten ausgebrochen war. Von dort aus habe sich das Feuer dann im gesamten Haus ausgebreitet.

Bei dem Feuer in der Nacht zum Freitag konnten sich vier Kinder und die Eltern selbst retten, die beiden fünf und sieben Jahre alten Mädchen wurden von der Feuerwehr aus dem Haus geholt. Ein Kind starb noch in der Brandnacht, das zweite am Samstag im Krankenhaus.

Viel Hilfe aus der Bevölkerung

Für die Familie sind in Pirmasens mehrere Hilfsaktionen gestartet worden. Ein Jugendtrainer des FK Pirmasens hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen, bei der unter anderem Spielzeug und Möbel gespendet wurden. Die Kolpingfamilie Dahn hat ein Spendenkonto eingerichtet, auf das schon kurz nach dem Brand rund 1.000 Euro eingingen.