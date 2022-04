Nach Brand in KFZ-Werkstatt: Ursache noch unklar

per Mail teilen

Nach dem Feuer in einer Autowerkstatt in Breunigweiler im Donnersbergkreis ist die Brandursache weiter unklar. Ein Sachverständiger werde sich ein Bild vor Ort machen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Bis die Ermittlungen abgeschlossen seien, werde es aber noch dauern. Bei dem Großbrand am Montagnachmittag war die Kfz-Werkstatt komplett zerstört worden. Rund 100 Feuerwehrleute konnten aber verhindern, dass die Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus übergreifen. Dennoch entstand ein Sachschaden im sechstelligen Bereich.