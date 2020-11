per Mail teilen

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses vor zwei Wochen hat die Polizei die mutmaßliche Brandstifterin festgenommen. Die 39-Jährige wohnt selbst in dem ehemaligen THW-Gebäude.

Bei dem Hausbrand der Mainzer Straße in Kaiserslautern war nach Angaben der Polizei ein Schaden von geschätzt 100.000 Euro entstanden. Von den 14 Bewohnern wurden zwei mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert - darunter war laut Staatsanwaltschaft auch die 39-jährige Frau.

Brandstifterin möglicherweise psychisch krank

Sie ist dringend verdächtig, zuvor in ihrer Wohnung das Feuer gelegt zu haben. Dies habe ein Brandgutachten ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Die Frau leide möglicherweise an einer psychischen Krankheit. Da die Gefahr bestehe, dass sie aufgrund ihrer Krankheit weitere schwerwiegende Straftaten begehen könnte, sei sie in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden.

Die Staatsanwaltschft wirft ihr versuchten Mord durch Brandstiftung, Brandstiftung an einem Wohnhaus und gefährliche Körperverletzung vor. Die Frau habe dazu bisher geschwiegen.