Die Brandenburger Straße in Kaiserslautern wird am Montagnachmittag wieder freigegeben. Wie die Stadtwerke Kaiserslautern mitteilen, sind die Bauarbeiten nach rund sechs Monaten abgeschlossen. In dieser Zeit wurden unter anderem Leitungen zum neuen Umspannwerk der Stadtwerke verlegt. Die Brandenburger Straße ist eine wichtige Verbindung zum Bahnhof in Kaiserslautern. Ursprünglich sei geplant gewesen, die Straße erst im Januar wieder für den Verkehr freizugeben. Nach Angaben der Stadtwerke kann die Sperrung aufgrund des Einsatzes aller Beteiligten nun früher aufgehoben werden.