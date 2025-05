Am Freitagabend ist bei Kaiserslautern Müll in einem Entsorgungsbetrieb in Brand geraten. Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Feuerwehr nicht.

In Sembach brannten nach Angaben der Einsatzzentrale der Feuerwehr etwa 200 Tonnen Müll. Es habe eine starke Rauchentwicklung gegeben, Gefahrstoffe seien aber nicht in der Luft gemessen worden. Die Bevölkerung wurde über Apps gewarnt. Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Am Abend bekämpfte die Feuerwehr noch einzelne Glutnester, in der Nacht kam dann die Entwarnung von der Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.