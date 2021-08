per Mail teilen

In Obernheim-Kirchenarnbach im Kreis Südwestpfalz hat in der Nacht ein Zweifamilienhaus gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Anwohner den Brand bemerkt. Alle Bewohner hätten sich dann in Sicherheit bringen können. Durch Feuer und Löschwasser sei ein erheblicher Schaden entstanden. Zur Höhe des Schadens kann die Polizei derzeit noch nichts sagen. Die Kriminalpolizei versucht nun die Brandursache herauszufinden.