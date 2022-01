Am späten Abend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Eisenberg gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, ist das Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Alle Bewohner des Hauses hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Dadurch sei es möglich gewesen, ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen zu verhindern. Warum das Feuer in Eisenberg ausgebrochen ist, ist noch nicht klar.