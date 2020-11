Brand in Mehrfamilienhaus in Landstuhl

Der neunjährige Junge, der am Donnerstagmorgen bei einem Wohnhausbrand in Landstuhl schwer verletzt wurde, befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer in dem Mehrfamilienhaus am Donnerstag kurz nach 6 Uhr bemerkt. Warum es ausbrach, ist unklar. Der schwer verletzte Junge wird in einer Spezialklinik behandelt. Auch weitere Bewohner verletzt Vier weitere Bewohner des Hauses erlitten Rauchgasvergiftungen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass das Mehrfamilienhaus aktuell nicht mehr bewohnbar ist. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.