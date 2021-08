Bei einem Brand im Vereinsheim des Natur- und Vogelschutzvereins in Katzweiler ist am vergangenen Freitag ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei aktuell mitteilte, hatte das Feuer in einem Kamin den Dachstuhl in Brand gesetzt, der vollständig ausbrannte. Auch die übrigen Räume wurden hierbei beschädigt.