Nach dem Großbrand eines Supermarktes in Bruchmühlbach-Miesau Anfang des Jahres, ist die Staatsanwaltschaft davon überzeugt, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Bei dem Brand war ein Millionenschaden entstanden.

Der Supermarkt in Bruchmühlbach-Miesau war Anfang März bei einem Feuer komplett zerstört worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund fünf Millionen Euro. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Zweibrücken neue Details zu den Ermittlungen bekannt gegeben.

Einbruchsspuren Indiz für Brandstiftung

Demnach wurden auf der Rückseite des Supermarktes an einer Tür Einbruchsspuren festgestellt. Außerdem sei das Gitter an einem Fenster herausgebrochen worden. Dadurch sollen der oder die Täter in den Supermarkt gelangt sein. Das Feuer sei im hinteren Bereich einer Metzgerei gelegt worden, die sich in dem Supermarkt befand.

Von Tätern fehlt noch jede Spur

Hinweise, wer den Brand gelegt haben könnte, gebe es bisher noch nicht, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Nach Angaben der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau soll der Supermarkt in ähnlicher Größe und an gleicher Stelle wieder aufgebaut werden.