600.000 Euro Schaden bei Brand einer Metzgerei in Donsieders

Große Aufregung am frühen Morgen in Donsieders in der Südwestpfalz. Der Dachstuhl einer Metzgerei war in Brand geraten.

40 Feuerwehrleute haben den Brand in der Metzgerei in Donsieders (Kreis Südwestpfalz) gelöscht. Pressestelle Polizei Pirmasens Glück im Unglück: Nach Angaben der Polizei hat sich niemand im Gebäude der Metzgerei aufgehalten. Daher gebe es auch keine Verletzten. Der Brand war gegen 2.10 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit mehr 40 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand nach wenigen Stunden löschen. Nach Polizeiangaben konnte die Feuerwehr ein Übergreifen des Brandes auf ein Nachbargebäude verhindern. Feuer in Donsieders: Polizei sucht Zeugen Die Polizei schätzt den Schaden auf 600.000 Euro. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei soll Ermittlungen aufnehmen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Pirmasens zu melden unter: 06331-5200.