Brand in einem Entsorgungsbetrieb im Kreis Kusel

Großeinsatz für die Feuerwehr im Kreis Kusel. In der Nacht zu Dienstag hat es in einem Entsorgungsbetrieb in Konken gebrannt.

Um 21:27 Uhr am Montagabend wurde der Brand gemeldet. In einer Halle zur Abfallsortierung war nach Angaben des Feuerwehr Wertstoffmüll in Brand geraten. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort - unter anderem die Feuerwehren aus Kusel, Altenglan, Konken, Herchweiler, Thallichtenberg, Ruthweiler und Schellweiler. Wasser holten sich die Wehren aus einem Löschteich, der in der Nähe des Betriebsgeländes liegt. Schaden von rund 50.000 Euro nach Brand im Kreis Kusel Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf mindestens 50.000 Euro. Gegen Mitternacht meldete ein Sprecher, dass der Brand unter Kontrolle sei. Eine Firma habe bereits damit begonnen, den Müll mit Tiefladern aus der Werkshalle zu transportieren. Bei dem Brand in einem Entsorungsbetrieb in Konken im Kreis Kusel ist ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Pressestelle Landkreis Kusel/Feuerwehr OG Ursache für Brand in Konken unklar Warum das Feuer ausgebrochen ist, steht derzeit nicht fest. Erst vergangenen Woche hatte es in einer Halle für Abfallsortierung in Kaiserslautern gebrannt. Die Verantwortlichen dort vermuteten als Brandursache ein chemische Reaktion oder einen Batterie-Akku, der sich entzündet hatte.