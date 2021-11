Großbrand in Wolfsteiner Bäckerei

In Wolfstein im Landkreis Kusel ist am frühen Morgen ein Brand in einer Bäckerei ausgebrochen. Die Feuerwehr ist nach wie vor am Brandort, verletzt wurde niemand.

Die Bäckerei liegt mitten in Wolfstein an der Hauptstrasse. Um kurz nach vier sei die Feuerwehr alarmiert worden, so der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, Markus Böhmer. Das Feuer habe dann innerhalb von sehr kurzer Zeit zuerst auf den Dachstuhl und dann auf das gesamte Haus übergegriffen. Als Brandursache vermutet die Feuerwehr bisher einen technischen Defekt an einem Backofen. Alle Mitarbeiter unverletzt Wehrleiter Markus Böhmer sagte, die Mitarbeiter der Bäckerei hätten das Gebäude rechtzeitig selbst verlassen können und seien derzeit in beheizten Zelten der Feuerwehr untergebracht. Es seien weder Mitarbeiter noch Feuerwehrleute bei dem Einsatz verletzt worden. Rund 50 Feuerwehrleute waren seit kurz nach vier Uhr morgens an der Bäckerei in Wolfstein im Einsatz. SWR Im Augenblick ist die Feuerwehr dabei das Blechdach abzutragen, um an die Glutnester heranzukommen. Das kann, so Wehrleiter Böhmer, noch einige Stunden dauern. Es waren rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz.