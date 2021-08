per Mail teilen

Auf mehr als eine halbe Million Euro schätzen Experten den Schaden im Dienstleistungszentrum der IHK in Pirmasens. Am frühen Mittwochmorgen hatte es dort gebrannt.

Kurz nach 6 Uhr hatte ein Brandmelder Alarm geschlagen. Glück im Unglück: Zu diesem Zeitpunkt waren noch keine Menschen in dem Gebäude der Industrie- und Handelskammer. Nach Angaben der Stadt war ein Elektroverteiler in der Lehrwerkstatt in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften und insgesamt neuen Autos im Einsatz. Drei Wehrleute haben sich beim Löschen leichte Schnittverletzungen zugezogen. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Suche nach Ursache für Brand in Pirmasens

Die Kriminalpolizei ermittele nun, ob der Brand mit den Bauarbeiten zusammenhängt, die derzeit am IHK-Weiterbildungszentrum stattfinden. Dort werde aufgrund von Wasserschäden das Parkdeck sowie das Flachdach des Gebäudes saniert.