Am Mittwochabend hat es an der Gimpelwaldhütte im südwestpfälzischen Hornbach gebrannt. Anwohner hatten Rauch und Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Der brennende Unterstand wurde schnell gelöscht, so dass die Flammen nicht auf die beiden Hauptgebäude übergreifen konnten. Als Brandursache wird laut Polizei vermutet, dass ein Blitz eingeschlagen hatte. Den Schaden beziffert die Feuerwehr auf rund 5.000 Euro.