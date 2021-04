Die Polizei in Kusel sucht Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag beobachtet haben könnten, wer oder was den Brand einer Schreinerei in Altenglan ausgelöst hat. Die Feuerwehr sei gegen 3:30 Uhr gerufen worden. Zuvor habe es einen lauten Knall auf dem Schreinerei-Gelände gegeben. Die Feuerwehr habe den Brand schnell können. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf 8.000 Euro.