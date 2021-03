per Mail teilen

Ein Brand eines Supermarktes in Bruchmühlbach-Miesau (Landkreis Kaiserslautern) hat am frühen Sonntagmorgen die Feuerwehr beschäftigt. Insgesamt seien mehr als 100 Feuerwehr- und Rettungskräfte vor Ort gewesen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Supermarkt habe komplett gebrannt, der Schaden sei «groß», sagte ein Sprecher. Die genaue Schadenshöhe und die Brandursache waren am Sonntag noch unklar.