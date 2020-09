In einem Bunker in Höhmühlbach im Kreis Südwestpfalz ist bereits am vergangenen Freitag ein Leichnam gefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 28-jährigen Mann aus der Umgebung, der zuvor als vermisst gemeldet worden war. Im Eingangsbereich zum Bunker fanden die Polizeibeamten einen bereits erloschenen Brand vor, der zur Verrußung des gesamten Bunkers geführt hatte. Die Obduktion des Leichnams habe ergeben, dass der Mann durch eine Rauchgasvergiftung gestorben ist. Um festzustellen, ob Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen, wurde ein Brandsachverständiger hinzugezogen.