Boulderwand mitten in Pirmasens eingeweiht

Dass die Südwestpfalz mit ihren einzigartigen Sandsteinformationen ein absolutes Paradies für Kletterer ist, ist kein Geheimnis. In Pirmasens gibt es jetzt aber eine Kletterwand mitten in der Stadt.

Besser gesagt eine Boulderwand. Beim Bouldern klettert man ohne Seil und Gurt in geringer Höhe. Genau das kann man jetzt in Pirmasens in der Schäferstraße machen, direkt neben der Moasaik-Treppe.

Klettern Für Anfänger und Fortgeschrittene in Pirmasens

Kletter-Spaß ist laut Manuel Stilp für Anfänger, aber auch für ambitionierte Kletterer garantiert. Er hat die Felswand so präpariert, dass man an ihr bouldern kann. "Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, generell handelt es sich hier aber um eine recht anspruchsvolle Wand, aber auch Anfänger können sich bestens ausprobieren", so der Kletter-Routinier. Konzipiert sind sechs Anstiege und drei Quergänge in verschiedenen Höhen- und Schwierigkeitsstufen, die in zahlreichen Varianten vom Anfang bis zum Ende geklettert werden können – möglichst ohne zwischendurch abspringen zu müssen.

Wer beim Bouldern in Pirmasens fällt, fällt weich

Und wenn die Kräfte mal nachlassen, dann fällt man relativ weich - nämlich in ein Kiesbett. Trotzdem ist es nach Angaben der Stadt von Vorteil, wenn eine zusätzliche Person die Kletternden sichert. Das bezeichnet man beim Bouldern als "Spotten". Die Benutzung erfolgt übrigens auf eigene Gefahr.

Idee zur Kletterwand im Pirmasenser Stadtrat geboren

"Alle Fraktionen waren sich sofort einig, dass die Kletterwand eine gute Idee ist. Mit Manuel Stilp haben wir einen Experten gefunden, der das Ganze dann konzipieren konnte", erzählt der Beigeordnete Denis Clauer (CDU). Dass Einrichtungen für innovative Sportarten zu einem beliebten Anziehungspunkt werden, habe die Stadt schon beim DiscGolf-Parcours im um die Ecke gelegenen Strecktalpark festgestellt.