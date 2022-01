In der Westpfalz haben die ersten Jugendlichen ihre Booster-Impfungen bekommen. Unter anderem bei der kommunalen Impfstelle in Zweibrücken.

Viele Jugendliche wollten die Booster-Impfung haben, berichtet der Sprecher der Stadt Zweibrücken, Jens John. Die kommunale Impfstelle sei daher froh, ihnen dieses Angebot nun machen zu können. Die Landesregierung hatte nach anfänglichem Zögern zuletzt mitgeteilt, dass sich ab sofort auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren boostern lassen können.

In Zweibrücken genügend Biontech-Impfdosen



Ein Sprecher der Stadt Zweibrücken teilte mit, man habe in dieser Woche direkt in der kommunalen Impfstelle mit den Auffrischungs-Impfungen begonnen. Für die jüngere Zielgruppe sei genügend Biontech-Impfstoff vorhanden und viele Minderjährige wollten den Booster auch haben.

Booster im Westen der Pfalz auch ohne Termin

Die Terminvergabe über die Internetseite des Landes werde für die kommunalen Impfstellen zwar erst dieser Tage freigeschaltet, in Zweibrücken könnten Jugendliche ab 12 Jahren aber auch ohne Termin vorbeikommen. Nur wenn sich eine Schlange bilde, bevorzuge man die Menschen mit Termin, sagte Stadtsprecher John.



Auch das städtische Krankenhaus in Pirmasens, das eine Impfstelle betreibt, und das Landes-Impfzentrum in Kaiserslautern legen nach eigenen Angaben jetzt mit den Booster-Impfungen bei Jugendlichen los. Der Pirmasenser Impfkoordinator Carsten Henn erklärt dazu: „Das Mainzer Ministerium hat uns zwar sehr kurzfristig informiert, wir sind aber voll dabei“. In Kaiserslautern geht das Boostern, wie in Zweibrücken auch, ohne Termin. Dieses Angebot macht auch die kommunale Impfstelle in Winnweiler im Donnersbergkreis. Auch hier heißt es: Booster-Impfung ohne Termin.

Auch Kinderärzte im Westen der Pfalz boostern

Ebenfalls geboostert wird inzwischen bei den niedergelassenen Kinderärzten in der Westpfalz. Er habe am Montag damit begonnen, über 12-Jährigen die Drittimpfung zu verabreichen, berichtet Kinderarzt Christian Neumann in Zweibrücken. Er ist gleichzeitig Sprecher des rheinland-pfälzischen Kinderärzteverbands und kritisiert, dass er und seine Kollegen viel zu wenig Biontech-Impfstoff für diesen Zweck bekämen.

Kinderärzte fordern mehr Biontech-Impfstoff

Problem ist aus Neumanns Sicht, dass die Kinderärzte den Fehlbedarf eben nicht ausgleichen könnten, indem sie zum Moderna-Impfstoff greifen. Denn der sei nach wie vor nur für über 30-Jährige vorgesehen. Seine Forderung: „Wenn wir Kinderärzte bei den Booster-Impfungen für Jugendliche weiter mithelfen sollen, brauchen wir unbedingt mehr Biontech“.

Booster-Impfung unter bestimmten Voraussetzungen

Wie bei der Erst- und Zweitimpfung gilt auch hier als Voraussetzung: Junge Menschen bis 15 Jahren müssen von einer sorgeberechtigten Person begleitet werden. Bei Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren reicht eine schriftliche Bestätigung eines Erziehungsberechtigten. Darüber hinaus muss der Personalausweis mit zur Impfung gebracht werden und im besten Fall auch der gelbe Impfausweis.