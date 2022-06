per Mail teilen

Am Donnerstag endet die Abstimmung zu "Deutschlands schönstem Wanderweg" 2022. Nominiert sind auch drei Wanderwege aus der Südwestpfalz. Bei den Mehrtagestouren hat es der Rodalber Felsenwanderweg in die Auswahl der Fachzeitschrift "Wandermagazin" geschafft. Gleich zwei Wanderwege wurden bei den Tagestouren nominiert: der Altschlosspfad in Eppenbrunn und der Rimbach-Steig bei Darstein. Die Abstimmung erfolgt online auf der Website des Wandermagazins. Bislang haben mehr als 30.000 Menschen ihre Stimme abgegeben. Die Fachzeitschrift kürt seit fast 20 Jahren die schönsten Wanderwege Deutschlands.