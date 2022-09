In Rüdesheim am Rhein (Rheingau-Taunus-Kreis) ist eine Fliegerbombe kontrolliert gesprengt worden. Auto-, Bahn- und Schiffsverkehr mussten kurzzeitig gestoppt werden. Die Einschränkungen reichten auch bis über den Rhein nach Bingen. Aus Sicherheitsgründen wurde der Park am Mäuseturm bereits am Mittwochabend gesperrt.