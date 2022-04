Legte Tatverdächtiger von Bolanden weitere Brände?

Gegen den 18-Jährigen, der den Brand in einer Schreinerei in Bolanden im Donnersbergkreis gelegt haben soll, wird wegen weiterer Brandstiftungen ermittelt. Das hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitgeteilt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wurde der Haftbefehl erlassen, weil bei dem 18-jährigen Tatverdächtigen Wiederholungsgefahr bestehe. Der Mann sei verdächtig, in den vergangenen Wochen weitere Brandstiftungen begangen zu haben. Um welche es sich dabei handelt, wollte die Staatsanwaltschaft nicht sagen. In allen Fällen würden die Ermittlungen noch laufen.

Tatverdächtiger bestreitet Vorwürfe

In dem holzverarbeitenden Betrieb in Bolanden war die Lagerhalle der Schreinerei am Donnerstag vergangener Woche in den frühen Morgenstunden in Flammen aufgegangen. Der Tatverdächtige soll vorher mehrere Hundert Euro Bargeld aus dem Betrieb gestohlen haben. Er bestreitet die Vorwürfe.

Mehr als 100 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz, um den Brand zu löschen und zu verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Laut Polizei wurde auch ein Fahrzeug beschädigt. Die Staatsanwaltschaft schätzt den Schaden auf rund eine Million Euro.