Großbrand in Bolanden im Donnersbergkreis ist gelöscht

Das Feuer in einem holzverarbeitenden Betrieb in Bolanden im Donnersbergkreis ist weitgehend gelöscht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wie ein Polizeisprecher in Kirchheimbolanden erklärte, war das Feuer in dem Betrieb und der angrenzenden Schreinerei gegen sechs Uhr ausgebrochen. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

Die Halle ist komplett niedergebrannt. SWR

Ein Fahrzeug wurde laut Polizei beschädigt, außerdem sei mit einem hohen Gebäudeschaden zu rechnen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot in Bolanden im Einsatz - nach Angaben des Donnersbergkreises mit insgesamt rund 100 Einsatzkräften. Die Feuerwehr hatte den Anwohnern im Umkreis empfohlen, wegen der Rauchentwicklung ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zurzeit ist die Feuerwehr noch dabei, einzelne Glutnester abzulöschen. Erst gestern hatte es in einem metallverarbeitenden Betrieb in Saalstadt im Kreis Südwestpfalz einen Großbrand gegeben.