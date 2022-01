Tatverdächtiger nach Großbrand in Bolanden festgenommen

Vergangenen Donnerstag hat ein Feuer in einer Schreinerei in Bolanden im Donnersbergkreis eine Halle vollkommen zerstört. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Wie die Polizei auf SWR-Anfrage mitteilt, wurde der Brand möglicherweise absichtlich gelegt. Offenbar gibt es entsprechende Hinweise. Weitere Details zu dem Fall konnte die Polizei nicht nennen.

Feuerwehr war mit Großaufgebot im Einsatz

In dem holzverarbeitenden Betrieb in Bolanden war die Lagerhalle der Schreinerei am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in Flammen aufgegangen. Mehr als 100 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz, um den Brand zu löschen und zu verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Laut Polizei wurde ein Fahrzeug beschädigt. Es sei mit einem hohen Schaden zu rechnen, weil das Gebäude komplett zerstört wurde.