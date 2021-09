Pannenfahrzeug sorgt für Stau-Chaos auf A63 bei Börrstadt

per Mail teilen

Ein kaputtes Auto in einer Baustelle hat auf der A63 bei Börrstadt (Donnersbergkreis) ein mittleres Verkehrschaos ausgelöst. Am Ende war ein Pannenhelfer den Führerschein los.

Alles fing damit an, dass ein Auto aufgrund eines technischen Defekts im Baustellenbereich der A63 bei Börrstadt in Richtung Kaiserslautern anhalten musste. Da die Fahrbahn dort laut Polizei derzeit nur einspurig ist, blockierte das Pannenfahrzeug am Dienstagabend den kompletten Verkehr.

Krankenwagen mit Notfallpatient im Stau bei Börrstadt

Im Stau habe auch ein Krankenwagen gewartet, der einen Notfallpatienten an Bord hatte. Nach Angaben der Polizei musste dieser dringend ins Krankenhaus gebracht werden. Daher entschieden sich die Einsatzkräfte, einen zweiten Krankenwagen zu rufen, der auf der Gegenfahrbahn wartete, um den Patienten umzuladen. Dafür habe nun auch die Autobahn Richtung Mainz kurzzeitig voll gesperrt werden müssen. Der Patient sei anschließend jedoch gut in der Klinik angekommen.

Betrunkener Pannenhelfer ist wohl seinen Führerschein los

Die Polizisten und einige Autofahrer hatten in der Zwischenzeit das Pannenfahrzeug aus dem Baustellenbereich geschoben, wo ein Abschleppwagen das Auto auflud. Beim Anschieben sei die Polizei dabei auch von einem 53-Jährigen unterstützt worden, der stark nach Alkohol gerochen habe. Da der Mann selbst mit dem Auto unterwegs war und auch zugab, am Nachmittag Alkohol getrunken zu haben, wurde ein Alkoholtest gemacht. Ergebnis laut Polizei: 1,06 Promille. Der Helfer müsse nun mit einem Bußgeld und dem Entzug seines Führerscheins rechnen.