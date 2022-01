Wieslauter wieder für Fische frei

per Mail teilen

Die Wieslauter bei Bobenthal in der Südwestpfalz ist für Fische wieder frei. Wie das rheinland-pfälzische Umweltministerium mitteilt, sind die Umbaumaßnahmen entlang des Flusses damit abgeschlossen. In den vergangenen Jahren wurden acht Wehranlagen unter anderem durch eine Fischtreppe oder eine Umgehungsrinne ergänzt. Vorher seien die Wehre für Fische und andere Wassertiere unüberwindbare Hindernisse gewesen, so das Ministerium. Geplant sei jetzt zudem ein Erlebnisweg entlang der Wieslauter, der über die ökologische Bedeutung des Umbaus informiert. Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro.