Blog: Sturmschäden im Westen der Pfalz, FCK-Stürmer Ache wieder fit, Polizisten bei Unfallaufnahme verletzt

6:38 Uhr ++ Viele Polizeieinsätze im Westen der Pfalz wegen Sturmschäden ++ Die starken Windböen gestern bei uns in der Region haben für zahlreiche Einsätze gesorgt. In der Westpfalz mussten laut Polizei 15 Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. In Theisbergstegen im Kreis Kusel krachte ein Baum auf die Bahnstrecke. Deshalb fuhren während des Einsatzes keine Züge. Nur ein paar Kilometer weiter, zwischen Erdesbach und Patersbach, fiel ein Baum auf ein Dach. In Teilen der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach- Miesau fiel der Strom aus. Insgesamt wurden mehr als 30 Bäume in der Westpfalz und 13 Zäune oder Schilder umgeweht. Die Polizei sprach von fast 80 polizeirelevanten Ereignissen. Verletzt wurde aber niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro. Bei Erdesbach im Kreis Kusel ist ein Baum auf die Bundesstraße und ein Wohnhaus gestürzt. Pressestelle Feuerwehr VG Kusel-Altenglan

6:37 Uhr ++ FCK-Stürmer Ache wieder fit ++ Der 1.FC Kaiserslautern bereitet sich gerade im Trainingslager auf Malta auf die Rückrunde der 2. Bundesliga vor. Mit dabei ist auch Topstürmer Ragnar Ache. Und der ist nach seiner Verletzung auch wieder voll belastbar. Ache hatte sich im November in der Partie beim FC Schalke 04 an der Wade verletzt und war in den letzten drei Begegnungen des Jahres 2024 ausgefallen. Jetzt ist er wieder belastbar und fühlt sich, wie er selbst sagt "topfit" für die Rückrunde.

6:33 Uhr ++ Gartenschau plant mehr Events für Kinder und Jugendliche ++ Die Gartenschau in Kaiserslautern will mehr für Kinder und Jugendliche tun. Deshalb soll es in der Halle und auf dem Gelände mehr Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche geben. Konkrete Termine gibt es bisher aber noch nicht. Immerhin gab es zwischen Weihnachten und Silvester ein großes Kinderevent in der Halle, das nach Angaben der Gartenschau auch gut angenommen wurde. Damit es künftig mehr davon gibt, wird in diesem Monat eine neue Mitarbeiterin eingestellt, die sich genau um solche Veranstaltungen kümmern soll. Sie soll zum Beispiel Kontakt zu Vereinen aufnehmen, damit diese die Gartenschauhalle für ihre Events nutzen können. Grundsätzlich gilt: Kinder und Jugendliche sollen sich auf der Kaiserslauterer Gartenschau treffen können, Spaß haben - und im besten Fall auch noch was dabei lernen. Für Jugendliche soll es zum Beispiel einen sogenannten Rave geben - da wird aber noch jemand gesucht, der das organisiert.

16:42 Uhr ++ Baum bei Kusel auf Haus gestürzt ++ Der Wetterdienst warnt in den nächsten Stunden vor starken Sturmböen - es kann sein, dass Bäume umfallen oder Äste abbrechen. In Patersbach bei Kusel ist am Nachmittag schon ein Baum auf ein Haus gestürzt - er hat das Dach des Gebäudes beschädigt. Im Moment ist deshalb die B420 bei Patersbach gesperrt. Für wie lange noch, konnte die Polizei nicht sagen. Verletzt wurde niemand. Welchen Schaden der Baum verursacht, ist noch nicht klar.

16:03 Uhr ++ Polizisten bei Unfallaufnahme in Kreis Kusel verletzt ++ Im Kreis Kusel sind gestern zwei Polizisten leicht verletzt worden, als sie einen Unfall aufnehmen wollten. Zwischen Lohnweiler und Lauterecken war ein Autofahrer von der Straße abgekommen. Der Polizei hat er erzählt, dass das passiert ist, weil er von einem anderen Auto geblendet wurde. Allerdings gab es Hinweise, dass der Mann Alkohol getrunken und Drogen genommen hatte. Deshalb sollte er eine Blutprobe abgeben. Weil er das nicht wollte, sollte er gefesselt werden. Dagegen hat er sich gewehrt und nach einem der Beamten geschlagen. Beide Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Gegen den Autofahrer wird jetzt ermittelt - und auch gegen seine Frau, die bei dem Ganzen dabei war. Sie hat die Polizisten beleidigt.

14:33 Uhr ++ Bürgerbus in VG Rodalben jetzt flächendeckend verfügbar ++ Wer in Münchweiler in der Verbandsgemeinde Rodalben auf den Bus angewiesen ist, kann seit kurzem auch den neu eingeführten Bürgerbus nutzen. Damit ist jetzt die gesamte Verbandsgemeinde an das Angebot angeschlossen. Der Bürgerbus in der Verbandsgemeinde Rodalben fährt prinzipiell nach einem festen Buslinien-Fahrplan. Er hält an den ausgewiesenen Haltestellen aber nur dann an, wenn man sich das Sammel-Taxi bis spätestens eine Stunde vor der gewünschten Fahrt bestellt. Es kostet nach Angaben der Verbandsgemeinde nicht mehr als ein übliches Bus-Ticket. Das Angebot soll die täglichen Einkäufe, Fahrten zu Ärzten oder dem Bahnhof erleichtern. Empfohlen wird Fahrgästen die myVRN-App, dort gibt es alle Fahrpläne. Außerdem kann man auch unkompliziert den Bürgerbus bestellen. Wer kein Smartphone besitzt, bekommt den Fahrplan und alle wichtigen Informationen zum Anruf-Sammel-Taxi auch in Papierform bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz oder auf der Website des VRN.

14:30 Uhr ++ Online-Studiengang der Hochschule Kaiserslautern ++ Der Masterstudiengang "Wirtschaftsingenieurwesen – Logistik und Produktionsmanagement" - kurz WLP - in Kaiserslautern findet zukünftig hauptsächlich online statt. Das hat die Hochschule jetzt mitgeteilt. Zu Beginn des Semesters soll eine etwa zweiwöchige Präsenzphase an der Hochschule stattfinden, dann sollen alle Vorlesungen online sein. Laut Hochschule können die Studierenden so ihren Studien-, Arbeits- und Privatalltag optimal mit dem Studium vereinbaren. Mit vielen Team- und Projektarbeiten soll der Studiengang dennoch interaktiv bleiben. Wer Interesse hat, kann sich noch bis zum 15. Januar bewerben.

13:25 Uhr ++ Sternsinger trotz Sängerschwund im Donnersbergkreis ++ Mehr als 50 Sternsinger bringen seit Tagen in der Pfarrei Heilig Kreuz Winnweiler am Donnersberg den Segen in die Häuser und sammeln Spenden für Kinder in Not. Um alle Menschen zu erreichen, müssten es aber noch mehr Sternsinger sein. Wie Gemeindereferentin Sabine Fehrenbach sagt, ist es aber gar nicht mehr so einfach, Aktive zu finden: In der Pfarrei Heilig Kreuz Winnweiler haben deswegen zum Teil Erwachsene als Sternsinger ausgeholfen. Andere haben den Segen - ein Aufkleber - mit der Post bekommen. Sie können dann online spenden.

10:44 Uhr ++ Sammelstellen für Weihnachtsbäume in der Westpfalz ++ Von der Edeltanne bis zur Nordmanntanne - wenn die Feiertage vorbei sind, stellt sich die Frage: Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Hier gibt es einen Überblick: In Kaiserslautern startet ab dem nächsten Montag eine kostenlose Abholaktion, die bis zum 24. Januar läuft. Die Weihnachtsbäume werden dann zusammen mit der Biotonne eingesammelt. Wichtig ist nur, dass an der Tanne kein Schmuck mehr hängt und sie bis 7 Uhr morgens am Abfuhrtag gut sichtbar am Straßenrand liegt. Auch in Zweibrücken werden die Weihnachtsbäume vor der Haustür kostenlos eingesammelt. Dort ist es am 13. und 14. Januar soweit - abhängig von Ihrem genauen Wohnort. In Pirmasens können die Bäume an mehrere Sammelstellen bis zum Ende des Monats abgegeben werden. Wie der Weihnachtsbaum bei Ihnen entsorgt werden kann, können Sie auf der Homepage Ihrer Kommune nachsehen.

9:40 Uhr ++ FCK-Trainer Anfang: "Müssen besser werden" ++ "Besser werden" - das ist das Ziel von FCK-Trainer Markus Anfang für die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga. Darauf bereiten sich die Roten Teufel im Moment im Trainingslager in Malta vor. Mit der Hinrunde ist Coach Anfang insgesamt zufrieden, aber er ist sich sicher, da geht noch mehr. Am 18. Januar geht es für den FCK in der Rückrunde weiter - mit einem Heimspiel gegen Ulm.

8:55 Uhr ++ Tierparks und Zoos gut besucht ++ Tierparks und Zoos in unserer Region haben Grund zur Freude: Für das Jahr 2024 vermelden sie eine Zunahme der Besucherzahlen. So konnte zum Beispiel der Zoo in Kaiserslautern rund 81.000 Tierfreunde begrüßen. Nach eigenen Angaben sind das circa 4.000 mehr Besucherinnen und Besucher als im Vorjahr. Ein konkreter Grund für den Anstieg ließ sich nicht festmachen. Möglicherweise hänge das noch mit der Corona-Pandemie zusammen, weshalb die Besucherzahlen in den Vorjahren deutlich geringer waren, heißt es vom Zoo. Auch andere Tierparks in der Umgebung berichten von zufriedenstellenden Zahlen. Den Wildpark Potzberg besuchten im vergangen Jahr etwas mehr Menschen als im Jahr davor. Etwas weniger Besucher und Besucherinnen hat der Tierpark in Rockenhausen vermeldet. Insgesamt sei die Parkleitung aber mit den Zahlen zufrieden.

8:50 Uhr ++ Stromausfall in drei Landkreisen im Westen der Pfalz ++ In gleich drei Landkreisen in der Westpfalz war gestern nachmittag teilweise der Strom ausgefallen. Betroffen waren im Donnersbergkreis zum Beispiel Imsweiler und Dörnbach, in der Südwestpfalz Eppenbrunn und Hilst und im Kreis Kaiserslautern waren beispielsweise Haushalte in Sembach und Enkenbach-Alsenborn ohne Strom. Grund für die Stromausfälle im Donnersbergkreis und im Kreis Kaiserslautern waren Baumteile, die in Leitungen geraten waren. In der Südwestpfalz war ein Kabel defekt. Teilweise waren Haushalte bis zu drei Stunden ohne Strom.

7:00 Uhr ++ Rekord beim Eisschwimmen im Gelterswoog ++ Beim Dreikönigsschwimmen im Gelterswoog in Kaiserslautern hat es am Sonntagmittag einen Teilnehmerrekord gegeben. Mehr als 80 Männer und Frauen, Kids bis Senioren, sprangen wagemutig in das vier Grad kalte Wasser. Und das bei Regen und einem kalten Wind an Land. Trotzdem waren viele begeistert, dabei gewesen zu sein: