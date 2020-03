Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in der Westpfalz steigt, Veranstaltungen werden abgesagt. Aktuelle Entwicklungen hier im Überblick.

Freitag (13. März)

+++ Neun weitere Corona-Infizierte im Kreis Kusel +++

19:30 Uhr

Der Kreis Kusel hat neun weitere Corona-Infizierte. Wie Landrat Rubly mitteilt, hätten auch diese neun Menschen Urlaub in Österreich gemacht. Sie seien alle zuhause in Quarantäne. Auch hier würden nun Kontaktpersonen gesucht, um sie auf das Virus zu testen. Insgesamt gibt es im Kreis Kusel jetzt 13 Corona-Fälle.

+++ Drei neue Corona-Fälle im Kreis Kusel +++

19:07 Uhr

Im Kreis Kusel gibt es drei neue Corona-Fälle. Wie der Kreis mitteilt, sind ein junger Mann und ein Ehepaar mit dem Virus infiziert. Sie seien alle auf Skiurlaub in Österreich gewesen und seit Mitte der Woche in häuslicher Quarantäne. Der Kreis sei dabei Menschen zu ermitteln, die mit den drei Infizierten Kontakt hatten.

+++ Westpfalz-Klinikum sagt geplante Behandlungen ab +++

18:50 Uhr

Das Westpfalz-Klinikum hat wegen des Coronavirus bis auf Weiteres alle geplanten Behandlungen abgesagt. Das betreffe ambulante und stationäre Behandlungen. Die Versorgung von Notfällen sei sichergestellt. Außerdem habe das Klinikum entschieden die Regeln für Besucher einzuschränken. Somit ist ab sofort nur noch ein Besucher pro Patient und Tag erlaubt. Die Maßnahmen gelten für alle Standorte des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern, Kirchheimbolanden, Kusel und Rockenhausen.

+++ Keine Fußballspiele im Amateurbereich +++

16:10 Uhr

Bis zum 31. März wird es im Amateurfußball in der Pfalz keine Spiele geben. Das hat der Südwestdeutsche Fußballverband entschieden. Betroffen sind alle Senioren-, Aktiven- und Jugendklassen. Außerdem hat der Südwestdeutsche Fußballverband den Vereinen empfohlen, zumindest zu prüfen, ob sie auch den Trainingsbetrieb einstellen.

+++ Veranstaltungen auch in der Südwestpfalz abgesagt +++

15:15 Uhr

Die Städte Pirmasens, Zweibrücken und der Kreis Südwestpfalz sagen alle ihre Veranstaltungen wegen des Coronavirus ab. Davon sind auch kleinere Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerte und Theateraufführungen betroffen. Die Regelung gilt vorerst bis zum 6. Juli. Das bedeutet, die Gedenkveranstaltung in Zweibrücken zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren morgen fällt aus. In Zweibrücken und im Kreis sollen in den kommenden Tagen Fieberambulanzen eingerichtet werden, in denen Menschen auf das Virus getestet werden. Damit sollen Hausärzte und Krankenhäuser entlastet werden.



+++ Pfalzbibliothek ist geschlossen +++

14:45 Uhr

Die Pfalzbibliothek in Kaiserslautern bleibt bis auf Weiteres wegen des Coronavirus geschlossen. Die Bibliothek bleibe besetzt und telefonisch erreichbar. Wer Bücher zurückgeben möchte oder schon geliehene Bücher abholen möchte, könne dies über den hinteren Hofzugang machen.

+++ Keine Gottesdienste im Bistum Speyer +++

14:15 Uhr

Das Bistum Speyer hat bis auf Weiteres sämtliche Gottesdienste in der Westpfalz abgesagt. Die Evangelische Kirche der Pfalz sieht bislang noch keinen Anlass, Gottesdienste wegen des Corona-Virus ausfallen zu lassen. Kirchenpräsident Christian Schad kündigte an, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um das Infektionsrisiko auch in den Kirchen zu minimieren.

+++ Kaiserslautern soll mobiles Fiebertestzentrum bekommen +++

12:45 Uhr

Bis Mitte nächster Woche soll in Kaiserslautern ein Fiebertestzentrum eingerichtet werden. Der Beigeordnete der Stadt, Peter Kiefer (FWG), stellte in Aussicht, dass die mobile Einrichtung am Warmfreibad oder am Wertstoffhof Erfenbach installiert wird. Dort soll zu festgelegten Zeiten im Schnellverfahren ein Abstrich abgenommen werden. Die Testergebnisse sollen noch vor Ort zur Verfügung stehen.

+++ Busfahrer sollen besser geschützt werden +++

12:00 Uhr

Die Stadtwerke Kaiserslautern und die Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH haben die Corona-Schutzmaßnahmen in den Nahverkehrsbussen verschärft. So ist es nicht mehr möglich, Fahrkarten beim Busfahrer zu kaufen. Die vordere Tür soll geschlossen bleiben, um den Kontakt zum Fahrer so gering wie möglich zu halten. Trotz dieser Maßnahme gelte die Pflicht, einen gültigen Fahrschein zu zeigen. Wie die Stadtwerke mitteilen, soll mit den Maßnahmen das Infektionsrisiko verringert werden.

+++ Großveranstaltungen in und um Kaiserslautern abgesagt +++

11:15 Uhr

Große Veranstaltungen in der Stadt und im Kreis Kaiserslautern fallen wegen des Coronavirus bis zum 10. Juli aus. Bei einer Pressekonferenz hat die Stadt bekannt gegeben, dass die Regelung für alle Veranstaltungen gilt, zu denen mehr als 1.000 Besucher erwartet werden, beispielsweise das Altstadtfest in Kaiserslautern, die Maikerwe und die verkaufsoffenen Sonntage. Auch die Schwimmbäder in Kaiserslautern sind geschlossen, die Freibäder werden nicht öffnen.

+++ Schulen sollen geschlossen werden +++

10:55 Uhr

Nach SWR-Informationen werden ab Montag Schulen und Kitas unter anderem in der Westpfalz geschlossen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat für den Nachmittag zu einer Sondersitzung des Kabinetts eingeladen, auf der der Beschluss fürs ganze Land gefasst werden soll. Die mündlichen Abiturprüfungen, die am Montag beginnen, sollen stattfinden. Zuvor hatten das Saarland, Bayern, Berlin und Niedersachsen bekanntgegeben, alle Schulen und Kitas ab Montag zu schließen.

+++ Airbase Ramstein trifft Sicherheitsmaßnahmen +++

10:30 Uhr

Die Airbase Ramstein hat Maßnahmen ergriffen, um US-Soldaten und ihre Familien vor dem Coronavirus zu schützen. Veranstaltungen auf dem Militärflughafen wurden abgesagt, Reisen in viele europäische Länder untersagt. Eine Sprecherin sagte, Mitarbeitern der Airbase, die außerhalb wohnen, sei es derzeit noch erlaubt zur Arbeit zu kommen. Bisher gebe es keinen Coronafall auf der Airbase.



+++ Landmaschinenhersteller will Produktion drosseln +++

10:15 Uhr

Der Landmaschinenhersteller John Deere lässt in seinem Zweibrücker Werk seine französischen Mitarbeiter zu Hause. Während 35 Angestellte von zu Hause aus arbeiten können, fehlen über 90 technische Mitarbeiter in der Produktion, so ein Sprecher. Daher werde John Deere die Produktion von Mähdreschern und Feldhäckslern wahrscheinlich drosseln.

+++ Möglicherweise Schulunterricht per Internet +++

10:00 Uhr

Eine Realschule in Ramstein-Miesenbach hat die Schüler gebeten, ihre Schulbücher mit nach Hause zu nehmen, um ggf. zu Hause zu lernen - sollte ihre Schule wegen des Coronavirus geschlossen werden. Außerdem bereitet sich die Einrichtung nach eigenen Angaben darauf vor, allen Kindern einen Zugang zum Schulintranet einzurichten. So könnten auch per Internet Lerninhalte vermittelt werden.

+++ Gottesdienste sollen stattfinden +++

9:30 Uhr

Das Bistum Speyer und die Evangelische Landeskirche der Pfalz sehen derzeit noch keinen Anlass, die Messen wegen des Corona-Virus abzusagen. Allerdings werde geprüft, ob große Gottesdienste wie beispielsweise an Ostern auf zwei Andachten aufgeteilt werden, um die Zahl der Besucher zu verringern.

+++ Seniorenheim sehen sich gut gerüstet +++

9:15 Uhr

Die Senioren- und Pflegeheime in der Westpfalz haben auf die Corona-Krise reagiert: Wie die Einrichtungen mitteilen, gibt es bereits feste Hygienepläne, außerdem sollen Angehörige die Bewohner nicht besuchen, wenn sie grippeähnliche Symptome haben. Die Maßnahmen gelten unter anderem für Heime in Kaiserslautern, Rockenhausen, Pirmasens, Thaleischweiler-Fröschen und Contwig.

+++ Zahl der Infizierten steigt auf 13 +++

9:00 Uhr

In der Westpfalz gibt's sechs weitere Coronafälle. Nach Angaben der Kreisverwaltung Kaiserslautern waren fast alle Infizierten auf Skiurlaub in Österreich und Südtirol. Sie sind seit Mittwoch in häuslicher Quarantäne. Am Donnerstag wurde der erste Corona-Fall in Kusel bekannt, außerdem zwei Corona-Fälle im Donnersbergkreis. In der gesamten Westpfalz sind es jetzt 13.