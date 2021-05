Das Coronavirus verändert das Leben in der Westpfalz. Hier die Entwicklungen bis zum April 2021.

Freitag (30. April)

+++ Gastronomen mit Aktion gegen Corona-Schließungen +++

17:35 Uhr

Gastronomen aus der Westpfalz wollen am 1. Mai mit einer Protest-Aktion auf ihre Situation aufmerksam machen. Nach Angaben der Initiatoren sollen um 11:55 Uhr hunderte schwarze Luftballons mit der Aufschrift "5 vor 12 – Gastro öffnen" in den Himmel steigen. Die Uhrzeit sei nicht zufällig gewählt, sondern weise daraufhin, dass es für die Gastronomen während der Corona-Pandemie schon zu lange „fünf vor zwölf“ sei. Die Initiatoren teilen mit, dass sie auf umweltfreundliche Luftballons ohne Plastik, Schnüre oder Karten setzen. Um die Luftballons fliegen lassen zu können, sei sogar eine Erlaubnis der Deutschen Flugsicherung notwendig. Die aktuelle Corona-Situation ist für die Gastronomie eine große Herausforderung, da eine Planung beispielsweise beim Wareneinkauf aufgrund der sich ständig ändernden Verordnungen kaum möglich ist.

+++ In Zweibrücken tritt eine Verschärfung der Bundesnotbremse in Kraft +++

16:14 Uhr

Ab dem 1. Mai gelten in Zweibrücken verschärfte Corona-Beschränkungen. Nachdem der Inzidenzwert zuletzt an drei Tagen hintereinander über 150 gelegen hatte, dürfen - zusätzlich zu den bestehenden Regeln - die Geschäfte kein Terminshopping mehr anbieten. Vorbestellte Waren dürfen allerdings abgeholt werden. Das gilt bspw. auch für Spielwarengeschäfte und Baumärkte. Aktuell liegt die Inzidenz in Zweibrücken nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 163,8.

+++ Departement Modselle nicht länger Virusvariantengebiet +++

14:54 Uhr

Deutschland stuft die französische Nachbarregion Moselle ab Sonntag nicht mehr als sogenanntes Virusvariantengebiet ein. Nach Angaben des Landes gibt es damit deutliche Erleichterungen im Grenzraum und im kleinen Grenzverkehr. Gelockert würden auch die Quarantäne- und Testpflicht. Moselle werde herabgestuft, weil die südafrikanische Corona-Virus-Mutation eingedämmt werden konnte. Die Grenzregion gilt ab Sonntag dann als Hochinzidenzgebiet – so wie der Rest von Frankreich.

+++ Zivilbeschäftigte der Airbase Ramstein geimpft +++

7:15 Uhr

Etwa 300 Zivilbeschäftigte der Airbase Ramstein sind gestern auf dem Flugplatz gegen das Corona-Virus geimpft worden. Ramstein ist damit nach eigenen Angaben der erste US-Luftwaffenstützpunkt, der seine ortsansässigen Mitarbeiter impft.

Donnerstag (29. April)

+++ Pirmasens darf Coronaregeln lockern +++

16:47 Uhr

Die Stadt Pirmasens darf ihre aktuell geltenden Corona-Maßnahmen wieder lockern. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, lag der Inzidenzwert an den vergangenen fünf Werktagen unter der für Schulen, Kindertagesstätten und Einzelhandel kritischen Marken von 165 beziehungsweise 150. Da der 1. Mai ein Feiertag ist, greifen die Öffnungen allerdings erst ab Montag. Dann kehren die Schulen laut Verwaltung in den Präsenzunterricht im Wechsel und die Kitas in den Regelbetrieb zurück. Außerdem sei im Einzelhandel wieder Terminshopping möglich.

+++ Im Donnersbergkreis sinkt die Inzidenz deutlich +++

16:04 Uhr

Im Donnersbergkreis ist die Corona-Inzidenz deutlich gesunken. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesuntersuchungsamtes hervor. Demnach liegt der Wert aktuell bei 174, gestern war er bei 237. Der Rückgang ist nach Angaben des Gesundheitsamtes des Donnersbergkreises darauf zurückzuführen, dass die 69 neu gemeldeten Fälle vom vorigen Donnerstag in der 7-Tages-Inzidenz nicht länger berücksichtigt werden. An diesem Tag seien zahlreiche neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Darunter auch Mitglieder einer christlichen Glaubensgemeinschaft, die sich bei Osterfeierlichkeiten infiziert hatten.

+++ zusätzlicher Impfstoff für Südwestpfalz +++

16:00 Uhr

Die Südwestpfalz erhält als Grenzregion weiterhin zusätzlichen Corona-Impfstoff für die Impfzentren in Pirmasens und Zweibrücken. Das haben die Kommunen auf SWR-Nachfrage mitgeteilt. Der Landkreis erwartet für das Impfzentrum in Pirmasens ab Mitte Mai rund 1.200 zusätzliche Impfdosen, um die Menschen über 70 impfen zu können. Auch für Zweibrücken seien zusätzliche Impfstoff-Kapazitäten freigegeben worden. Außerdem übernimmt das Impfzentrum Zweibrücken ab sofort die Zuständigkeit für einen Bereich des Landkreises mit rund 10.000 Einwohnern. In Pirmasens kommt das Impfzentrum nach eigenen Angaben derzeit an die Grenzen der Auslastung. Insgesamt liegt Zweibrücken laut Stadtverwaltung beim Impfgeschehen weit über dem Landesschnitt. In Pirmasens hätten rund ein Viertel der Impfberechtigten mindestens die Erstimpfung erhalten. Das entspricht etwa der landesweiten Impfquote.

+++ Ralf Hechler (CDU) kritisiert Entscheidung des RKI +++

13:30 Uhr

Ralf Hechler (CDU), Verbandsbürgermeister von Ramstein-Miesenbach, hat die Entscheidung des Robert-Koch-Instituts kritisiert, dass die Amerikaner, die in der Region leben, nicht mit in die Inzidenzzahl einbezogen werden.

Das RKI begründete seine Entscheidung damit, dass seinen Berechnungen die offiziellen Daten des Statistischen Bundesamtes zugrunde liegen. Weil die US-Amerikaner nicht bei den deutschen Behörden gemeldet sind, tauchen sie in dieser Statistik nicht auf.

+++ Kreis Kusel: Bundesnotbremse gilt ab Mitternacht +++

12:34 Uhr

Im Kreis Kusel tritt am Freitag ab Mitternacht die so genannte Bundesnotbremse in Kraft. Grund dafür: Anfang der Woche lag der Inzidenzwert an drei Werktagen in Folge über 100. Deshalb dürfen sich ab sofort Menschen eines Haushalts nur noch mit einer weiteren Person treffen. Außerdem gilt eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Die eigene Wohnung darf dann nur noch mit einem triftigen Grund verlassen werden – z.B. für den Weg zur Arbeit. Sport darf draußen nur noch allein bis 24 Uhr getrieben werden.

Mittwoch (28. April)

+++ Lockerungen für Seniorenheime möglich? +++

18:20 Uhr

Nach Angaben der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) dürften die Senioren- und Pflegeheime zum Beispiel wieder mehr Besuche erlauben, wenn mehr als 75 Prozent der Bewohner geimpft sind. Bei vielen Seniorenheimen in der Westpfalz sei das mittlerweile der Fall. Bei einer Impfquote von über 90 Prozent seien auch wieder Gemeinschaftsaktivitäten ohne Abstand möglich. Gerade diese hätten viele Bewohner sehr vermisst, teilten die Leiter mehrerer Heime mit. Allerdings sollen die neuen Regeln nur wirksam werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Wert 100 liegt. Das ist derzeit nur in den Kreisen Kusel und in der Südwestpfalz gegeben. Wenn alle Voraussetzungen der neuen Anordnung erfüllt werden, können die Lockerungen ab Montag umgesetzt werden.

+++ Donnersbergkreis mit höchster Inzidenz im Land +++

18:02 Uhr

Der Donnersbergkreis hat mit 236 den höchsten Corona-Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz. Innerhalb eines Tages wurden 56 neue Fälle gemeldet. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Donnersbergkreises sind darunter aber auch Nachmeldungen der vergangenen Tage. Dies sei geschehen, weil alle Mitarbeiter des Amtes für die Kontakt-Nachverfolgung eingesetzt wurden. Im Donnersbergkreis gelten ohnehin scharfe Corona-Beschränkungen, unter anderem sind alle Schulen geschlossen.

+++ Verfassungsbeschwerde gegen das RKI +++

17:00 Uhr

Fünf Bürger haben Verfassungsbeschwerde gegen das RKI eingereicht, weil es die Amerikaner bei der Berechnung der Inzidenzwerte nicht einbeziehen will.

+++ Coronatests in westpfälzer Unternehmen laufen offenbar gut +++

15:07 Uhr

Unternehmen müssen ihren Mitarbeitern mindestens einmal in der Woche einen Corona-Schnelltest ermöglichen, wenn kein Homeoffice möglich ist.

+++ Kommentar: Milchmädchenrechnung des RKI +++

13:23 Uhr

Das Robert-Koch-Institut will die in der Region Kaiserslautern lebenden Amerikaner nicht in die Berechnung der Corona-Inzidenzzahlen einfließen lassen. Ein Kommentar dazu von SWR-Reporter Jürgen Rademacher.

+++ RKI will Corona-Statistik im Kreis Kaiserslautern nicht ändern +++

9:45 Uhr

Im Kreis Kaiserslautern werden die hier lebenden Amerikaner in die Corona-Statistik nicht mit einberechnet - außer, sie sind infiziert. Das kann zu höheren Inzidenzzahlen führen. Das Robert-Koch-Institut will das nicht ändern.

Dienstag (27. April)

+++ Neue Coronabeschränkungen für die Städte Kaiserslautern und Zweibrücken +++

15:08 Uhr

In Kaiserslautern und Zweibrücken gelten ab morgen (28. April) neue Corona-Beschränkungen. Dort wurden die Grenzwerte der sogenannten „Bundes-Notbremse“ überschritten. In Kaiserslautern lag der Corona-Inzidenzwert an drei aufeinander folgenden Tagen über 150. Damit dürfen ab morgen bei den Einzelhändlern in der Stadt nur noch vorbestellte Waren abgeholt werden - Terminshopping ist nicht mehr erlaubt. In Zweibrücken lag der Inzidenzwert an drei aufeinander folgenden Tagen über 100. Deshalb dürfen sich die Einwohner ab morgen nur noch mit einer Person außerhalb ihres Hausstandes treffen. Außerdem gilt eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Terminshopping ist in Zweibrücken noch möglich. Die verschärften Maßnahmen in den Kommunen können erst wieder zurückgenommen werden, wenn die Inzidenzzahlen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter die Grenzwerte sinken.

+++ Corona-Inzidenzzahlen sind im Kreis Kaiserslautern problematisch +++

14:04 Uhr

Das RKI berechnet in seiner Inzidenzzahl infizierte US-Amerikaner, die in der Region Kaiserslautern leben, mit ein. Das kann zu einem Problem für die deutschen Bürgerinnen und Bürger werden.

Montag (26. April)

+++ Handwerksbetriebe in der Westpfalz kommen unterschiedlich durch die Coronakrise +++

18:15 Uhr

Friseure und Kosmetiker haben es derzeit nicht leicht. Das legt eine Umfrage der Handwerkskammer der Pfalz in Kaiserslautern nah. Auf dem Bau läuft es dagegen gut:

+++ Amerikaner sollen bei Berechnung der Inzidenzwerte endlich mitgezählt werden +++

17:37 Uhr

Der Kreistag Kaiserslautern hat einstimmig eine Resolution verabschiedet, dass US-Amerikaner, die in der Region leben, bei den Inzidenzzahlen des Robert-Koch-Instituts mitgerechnet werden. Im Moment werden die hier lebenden Amerikaner bei der Einwohnerzahl nicht mitgerechnet, aber bei der Zahl der Corona-Infizierten schon. Das kann nach Angaben des Kreises einen Unterschied von bis zu 20 Inzidenzpunkten bedeuten. Die Zahlen des RKI sind für die Bundes-Notbremse und ihren Einschränkungen maßgebend. Der Kreis Kaiserslautern erwägt, gegen die Zählweise zu klagen.

+++ FFP2-Masken sind ab heute Pflicht in Bussen und Bahnen +++

14:52 Uhr

OP-Maske? Stoff-Maske? Oder gar FFP2-Maske? Bei der Frage nach dem richtigen Mund-Nase-Schutz kommt inzwischen öfter mal Verwirrung auf. Seit heute müssen die Fahrgäste in Kaiserslautern In Bussen und Bahnen zwingend FFP2-Masken tragen.

+++ Ab Mittwoch wieder Corona-Notbremse in Zweibrücken +++

13:40 Uhr

In Zweibrücken tritt ab Mittwoch wieder die Corona-Notbremse in Kraft, weil der Inzidenzwert drei Tage lang in Folge über dem kritischen Wert von 100 gelegen hat. Dann gilt unter anderem wieder eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Die Außengastronomie muss schließen und die Menschen in Zweibrücken dürfen sich nur noch mit einer anderen Person treffen, die nicht zu ihrem Hausstand gehört. Auch Sport dürfen nur noch zwei Personen zusammen betreiben. Shoppen ist dann nur noch mit negativem Corona-Test und Termin erlaubt. Außerdem dürfen sich ab Mittwoch nur noch Personen eines Hausstandes in einem Geschäft aufhalten.

+++ Schulen in Pirmasens ab heute geschlossen +++

7:30 Uhr

In Pirmasens sind die Schulen wegen der hohen Inzidenz ab heute geschlossen. In allen Kindergärten und Schulen wird aber eine Notbetreuung angeboten.

Samstag (24. April)

+++ Pirmasens verschärft Corona-Maßnahmen erneut +++

8:37 Uhr

Ab heute gelten in der Stadt Pirmasens schärfere Corona-Regeln. Als Grund dafür nennt ein Stadtsprecher das von Bundestag und Bundesrat beschlossene neue Infektionsschutzgesetz. Die Stadt Pirmasens hatte den kritischen Inzidenzwert von 100 an mehreren Tagen hintereinander überschritten. Demnach dürfen sich Menschen eines Haushalts nur noch mit einer weiteren Person treffen. Ausgenommen sind Kinder unter 14 Jahren. Bisher galt diese Art der Kontaktbeschränkung als Empfehlung, nun ist sie nach Angaben der Stadt verbindlich. Außerdem bleiben viele Läden, wie zum Beispiel Bekleidungsgeschäfte geschlossen. Das Einkaufen mit Termin sei in Pirmasens nicht mehr möglich. Außerdem darf, wie vorher auch schon, Sport nur im Freien und allein oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands getrieben werden. Die aktuellen Regeln gelten nach Angaben der Stadt Pirmasens maximal bis Ende Juni. Sollte die Stadt an fünf Tagen hintereinander eine Inzidenz unter 100 haben, werde die Notbremse aufgehoben.

+++ Zweibrücken setzt Corona-Notbremse außer Kraft +++

7:04 Uhr

Die Corona-Notbremse in Zweibrücken ist seit heute außer Kraft gesetzt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, greift seit Mitternacht das neu gestaltete Bundesinfektionsschutzgesetz. Die verschärften Maßnahmen gelten laut Gesetz allerdings nicht, wenn die Inzidenz in den vergangenen drei Tagen unter 100 lag. Das sei in Zweibrücken der Fall gewesen. Entsprechend gebe es seit heute vorerst keine Ausgangssperre mehr. Auch Fitness-, Kosmetik- oder Tattoostudios dürfen wieder öffnen. Allerdings weist Oberbürgermeister Wosnitza (SPD) daraufhin, dass die Inzidenz gestern bereits wieder über 100 lag. Bleibt der Wert drei Tage über der Grenze, greife dann auch die Bundesnotbremse.

+++ "Wunderkisten" ersetzen Pfennigbasar in Kaiserslautern +++

6:25 Uhr

Als Ersatz für den Pfennigbasar des Deutsch-Amerikanischen und Internationalen Frauenclubs in Kaiserslautern veranstaltet der Verein heute zwischen 8 und 16 Uhr einen Verkaufstag. Die Clubpräsidentin teilte mit, dass fertig gepackte Kartons verkauft werden, die gebrauchte Kleidung, Schuhe, Geschirr und Haushaltswaren enthalten. Interessierte können diese sogenannten „Wunderkisten“ abholen, wenn sie vorher einen Termin mit dem Club vereinbaren. Der Pfennigbasar, der größte Hallenflohmarkt der Westpfalz, kann auch in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden.

+++ Westpfälzer halten sich meistens an Ausgangssperren +++

5:37 Uhr

Die Menschen in der Westpfalz halten sich weitgehend an die seit Ende vergangener Woche geltenden Ausgangsbeschränkungen. Das teilten die Städte und Kreise auf SWR-Nachfrage mit. In Pirmasens wurden nach Angaben der Verwaltung seit Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen am Montag neun Bußgeldverfahren eingeleitet, weil sich die Bürger nicht an die geltenden Regeln gehalten hatten. Das Bußgeld betrug jeweils 50 Euro. Auch in Kaiserslautern hätten sich die Verstöße in Grenzen gehalten, sagte eine Sprecherin, zweimal sei eine Geldstrafe von jeweils 200 Euro verhängt worden. Im Donnersbergkreis seien mehrere Personen in verschiedenen Verbandsgemeinden nach 21 Uhr zu Fuß angetroffen worden. Diese seien aber nur verwarnt worden. Im Fall von vier weiteren Verstößen werde derzeit noch geprüft, ob ein Bußgeld verhängt werden soll. In Zweibrücken galten die Ausgangsbeschränkungen seit Donnerstag. Seitdem hat es nach Angaben der Stadt keine Verstöße gegeben.

Freitag (23. April)

+++ Wieder Corona-Fall beim FCK +++

16:21 Uhr

Beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern ist ein Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte der Verein mit. Nachdem alle anderen Spieler und Betreuer aber zweimal negativ getestet worden seien, habe das Gesundheitsamt entschieden, dass die Mannschaft nicht geschlossen in Quarantäne müsse. Auch das Spiel gegen Unterhaching morgen auf dem Betzenberg könne stattfinden, wenn nicht noch weitere Corona-Fälle auftreten. Schon vor dem Spiel gegen Saarbrücken hatte es einen Corona-Fall beim FCK gegeben.

+++ Donnersberg-Inzidenz wegen Glaubensgemeinschaft so hoch +++

14:14 Uhr

Der rasante Anstieg der Corona-Fallzahlen im Donnersbergkreis ist auf religiöse Osterfeierlichkeiten einer christlichen Glaubensgemeinschaft zurückzuführen. Das hat die Kreisverwaltung heute mitgeteilt. Das Gesundheitsamt habe dies erst auf eigene Ermittlungen in den betroffenen Großfamilien festgestellt. Durch die Osterfeiern konnte sich die britische Corona-Mutation schnell im Bereich der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden verbreiten. Das Gesundheitsamt bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung, in jedem Fall rechtzeitig wahrheitsgemäße Angaben zu machen, um Infektionsketten schnell erkennen zu können.

+++ Schulen und Kitas in Pirmasens müssen schließen +++

13:19 Uhr

Ab Montag sind in Pirmasens aufgrund der hohen Corona-Inzidenzwerte die Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Wie die Stadt mitteilt, werden die Schüler mindestens bis zum kommenden Freitag in den Distanzunterricht wechseln. Abschlussklassen und Förderschulen sollen die Möglichkeit haben, zumindest Wechselunterricht wahrzunehmen. An allen kommunalen Kindergärten werde ab Montag eine Notbetreuung eingerichtet. Dazu zählten auch Krippen, Horte und Spiel- und Lernstuben. Pirmasens hatte die kritische Grenze des Corona-Inzidenzwertes von 165 zuletzt drei Tage in Folge überschritten. Gemäß des überarbeiteten Bundesinfektionsschutzgesetzes muss die Stadt nun sowohl Schulen, als auch Kitas schließen.

+++ Zoo Kaiserslautern nur noch mit Corona-Schnelltest +++

12:20 Uhr

Ab morgen dürfen Gäste den Zoo in Kaiserslautern nur noch besuchen, wenn sie einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen können. Wie die Stadtverwaltung vorliegt, sieht diese Regelung das neue Infektionsschutzgesetz vor. Der Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden sein. Außerdem gilt weiterhin, dass Besucher des Kaiserslauterer Zoos vorher einen Termin buchen müssen.

+++ Baumwipfelpfad Fischbach öffnet trotz Corona +++

9:43 Uhr

Der Baumwipfelpfad am Biosphärenhaus in Fischbach bei Dahn in der Südwestpfalz ist ab heute wieder für Besucher geöffnet. Allerdings gelten strenge Corona-Regeln. Nur 40 Personen dürfen sich nach Angaben des Biosphärenhauses gleichzeitig auf dem Baumwipfelpfad aufhalten. Den Zugang regeln die Mitarbeiter. Sowohl auf dem Pfad als auch auf der großen Rutsche müssen Abstandsregeln eingehalten und Masken getragen werden. Die Rundwege und der Spielplatz können ebenfalls genutzt werden. Alle anderen Einrichtungen des Hauses wie das Café und die Ausstellung bleiben geschlossen. Der Baumwipfelpfad ist täglich zwischen 9:30 und 17 Uhr geöffnet, aber nur, wenn die Inzidenz im Kreis Südwestpfalz unter 100 bleibt.

Der Baumwipfelpfad ist nur geöffnet, wenn die Inzidenz im Landkreis unter 100 bleibt. dpa Bildfunk Ronald Wittek

+++ Reaktionen auf Bundesinfektionsschutzgesetz +++

8:07 Uhr

Die Kommunen in der Westpfalz sind im Hinblick auf das gestern verabschiedete Infektionsschutzgesetz des Bundes noch unentschieden. Das ergab eine Nachfrage des SWR. In Kaiserslautern seien die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie schon bisher sehr konsequent umgesetzt worden. Da das aber nicht in allen Bundesländern der Fall gewesen sei, halte man es für sinnvoll, dass es jetzt bundesweit verbindliche Vorgaben gebe. Im Kreis Südwestpfalz hoffe man, dass das Gesetz zu mehr Akzeptanz und Solidarität für die Maßnahmen führt. Allerdings habe der Kreis den Gesetzestext noch nicht abschließend analysiert. Es sei aber kritisch zu bewerten, wenn die Bundesländer nicht mehr selbst entscheiden könnten, da das der föderalen Struktur der Bundesrepublik widerspreche. Ganz ähnlich sieht es auch die Stadt Pirmasens. Durch ein Bundesgesetz würden die Möglichkeiten kleiner, auf lokale Geschehnisse zu reagieren. Allerdings wolle man mit einer abschließenden Bewertung warten bis der endgültige Wortlaut vorliegt.

+++ Zweibrücken ruft zur Impf-Registrierung auf +++

7:18 Uhr

Der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) ruft alle Impfberechtigten auf, sich beim Land für die Corona-Impfung zu registrieren. Ab heute dürfen sich in Rheinland-Pfalz auch Personen anmelden, die zur Priorisierungsgruppe drei gehören. In die Priorisierungsgruppe drei fallen beispielsweise alle Lehrer, sowie Beschäftigte in der Kinder- und Jugendhilfe. Auch Menschen, die im Bereich der sogenannten „Kritischen Infrastruktur“ arbeiten, sind ab sofort in Rheinland-Pfalz impfberechtigt. Dazu gehören beispielsweise Beschäftigte von Apotheken, Lebensmittelhandel, Verkehrswesen oder der Energie- und Wasserversorgung. Der Zweibrücker Oberbürgermeister sagte, je mehr Menschen sich frühzeitig in die Impfliste des Landes eintragen, desto besser sei die Auslastung des Impfzentrums.

+++ Keine weiteren Verschärfungen in Pirmasens +++

6:21 Uhr

In der Stadt Pirmasens drohen vorerst keine Verschärfungen der Corona-Regeln. Laut Landesuntersuchungsamt ist der Inzidenzwert auf 179 gesunken, nachdem er zuvor zwei Tage über 200 lag. Ab dem dritten Tag hätten härtere Einschränkungen in Kraft treten müssen. Im Donnersbergkreis ist dagegen der Inzidenzwert erstmals über 200 gestiegen. Dort sind allerdings die Schulen bereits wieder geschlossen.

Donnerstag (22. April)

+++ Draisinen-Saisonstart in den Mai verschoben +++

17:35 Uhr

Die Draisinen-Saison kann aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht wie geplant am kommenden Samstag starten, sondern frühestens am 21. Mai. Wie der Kreis Kusel mitteilt, können Buchungen für den Zeitraum vom 27. März bis zum 20. Mai kostenfrei storniert oder auf ein anderes Datum umgebucht werden und zwar bei der Tourist-Information unter Telefon 06381 424 270.

+++ Donnersbergkreis erstmals über 200er Inzidenz +++

15:25 Uhr

Der Donnersbergkreis hat erstmals die Inzidenz-Marke von 200 übersprungen. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes liegt der Wert heute bei 203. Damit ist der Donnersbergkreis negativer Spitzenreiter in der Westpfalz. Im Gegensatz dazu konnte die Stadt Pirmasens verhindern, dass die Inzidenz am dritten Tag in Folge über 200 lag. Der Wert sank drastisch von 213 auf 179. Weiterhin unter 100 liegt der Wert in Zweibrücken (87), im Kreis Südwestpfalz ((72), im Kreis Kusel (81). Die weiteren Inzidenzen: Kreis Kaiserslautern (115) und Stadt Kaiserslautern (153).

+++ Impfzentrum Pirmasens kann Sonderschichten auffüllen +++

12:45 Uhr

Ab sofort kann das Landesimpfzentrum in Pirmasens auf vergebene Impftermine durch die Impfkoordinationsstelle in Mainz zugreifen. Dadurch können nach Angaben der Stadt Pirmasens und des Kreises Südwestpfalz bereits vereinbarte Termine vorgezogen und die Impf-Sonderschichten besser aufgefüllt werden. Damit werde das Impftempo beschleunigt. Landrätin Ganster und Oberbürgermeister Zwick (beide CDU) lobten das Land dafür, dass es auf die Kritik an nicht besetzten Terminen im Pirmasenser Impfzentrum vom vergangenen Wochenende schnell reagiert habe. Sie appellieren an die Mithilfe aller, die ihren Termin nicht wahrnehmen wollen: Wer beispielsweise nach einer Terminbestätigung doch die Impfung beim Hausarzt wählt oder aus anderen Gründen weiß, dass er den Termin nicht wahrnehmen wird, soll unter 0800 5758 100 telefonisch oder über die Internetseite www.impftermin.rlp.de seinen Termin im Impfzentrum Pirmasens stornieren.

+++ Vier weitere Corona-Tote in der Westpfalz +++

7:17 Uhr

Im Zusammenhang mit Corona sind in der Westpfalz vier weitere Menschen gestorben. Wie die zuständigen Gesundheitsämter mitteilen, gab es einen Todesfall in der Stadt Kaiserslautern, im Kreis Südwestpfalz und im Donnersbergkreis. Auch das Gesundheitsamt in Kusel meldet einen Todesfall. Dort ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 65 am niedrigsten. Am höchsten ist sie laut Landesuntersuchungsamt derzeit in Pirmasens mit einem Wert von 213.

+++ Zweibrücken seit Mitternacht mit Corona-Notbremse +++

6:18 Uhr

Am Montag hatte der Inzidenzwert in Zweibrücken bei 108 gelegen. Es war der dritte Tag über der kritischen Marke. Deshalb muss die Stadt seit heute die Corona-Maßnahmen ausweiten.

Mittwoch (21. April)

+++ Längere Wartezeiten im Impfzentrum Kaiserslautern +++

16:25 Uhr

In den letzten Tagen ist es nach Angaben der Stadt Kaiserslautern immer wieder zu längeren Wartezeiten vor dem Impfzentrum auf dem Opel-Gelände gekommen. Durch die Ausweitung auf drei Impfstraßen könnten inzwischen mehr Termine zur gleichen Zeit gebucht werden, so dass mehr Menschen gleichzeitig in das Impfzentrum möchten. Grund für die Verzögerungen sei aber auch der große Beratungsbedarf zum Impfstoff von AstraZeneca. Um einen schnelleren Ablauf zu ermöglichen, seien drei neue Beschäftigte eingestellt sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung eingesetzt worden. Die Stadtverwaltung bittet darum, die Termine so genau wie möglich einzuhalten und auch nicht zu früh zu kommen. Außerdem sollten wichtige Hinweise zu Vorerkrankungen oder allergischen Reaktionen, die bei der Anmeldung im zentralen Anmelderegister nicht hinterlegt werden konnten, möglichst übersichtlich zusammengefasst auf einem Blatt bei der Anmeldung abzugeben.

+++ Pirmasens erneut über 200er Marke +++

14:54 Uhr

Der Inzidenzwert der Stadt Pirmasens liegt am zweiten Tag in Folge über 200. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes liegt er heute bei 213 (gestern 201). Zweibrücken dagegen bleibt weiterhin ganz knapp unter dem kritischen Wert von 100, nämlich weiterhin bei 99. Bei den anderen Kommunen in der Westpfalz ist das Bild uneinheitlich. Die Inzidenz der Stadt Kaiserslautern liegt bei 142 (gestern 130). Die Werte der Landkreise: Donnersbergkreis 175 (167), Kaiserslautern 117 (131) und Südwestpfalz 73 (74). Der Kreis Kusel hat trotz eines Anstiegs auf 65 (von 54) den landesweit niedrigsten Inzidenzwert.

+++ Donnersbergkreis macht die Schulen dicht +++

10:01 Uhr

Ab morgen wird in den Schulen im Donnersbergkreis kein Unterricht in Präsenz mehr stattfinden. Die Kreisverwaltung begründet diesen Schritt mit der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen im Landkreis. Ausgenommen seien einzig die Abschlussklassen der BBS Donnersbergkreis. Wenn ein Mindestabstand eingehalten werden kann, sollen auch Abiturprüfungen und sonstige Abschlussprüfungen stattfinden können. In Abstimmung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion und dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium tritt die neue Allgemeinverfügung mit Beginn des 22. April in Kraft. Sie gilt laut Kreisverwaltung vorerst bis 9. Mai. Im Donnersbergkreis ist seit Sonntag die Corona-Notbremse in Kraft, weil der Inzidenzwert über der kritischen Marke von 100 liegt.

+++ Nardini-Klinikum beendet Besuchsverbot +++

9:24 Uhr

Das strikte Besuchsverbot im Nardini-Klinikum in Zweibrücken ist seit heute beendet. Es war Ende März wegen der Corona-Lage in Kraft getreten. Seitdem waren nur Besuche von Eltern minderjähriger Patienten, rechtlicher Betreuer oder von Angehörigen von Sterbenden zugelassen. Ab heute kann jeder Patient pro Tag einen Besucher für eine Stunde empfangen. Genaueres will das Nardini-Klinikum Zweibrücken auf seiner Internetseite veröffentlichen.

+++ Zwick weiter gegen Ausgangssperre in Pirmasens +++

8:31 Uhr

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) hat sich erneut gegen eine Ausgangssperre in seiner Stadt ausgesprochen. Die Stadt musste sie einführen, weil der Inzidenzwert über 200 gestiegen war. Zwick sagte, dies liege aber an mehreren Corona-Fällen in zwei Großfamilien. Die Ausgangssperre sei deshalb kein geeignetes Mittel.

+++ Buchungssystem für Corona-Testzentrum Kaiserslautern +++

7:41 Uhr

Die Stadt Kaiserslautern will für ihr Corona-Testzentrum in der Unionskirche ein digitales Buchungssystem einführen. Es werde zurzeit entwickelt und solle in Kürze zum Einsatz kommen. Hintergrund ist die große Nachfrage nach Corona-Tests. Am Montag wurden dort über 340 Tests durchgeführt. Das ist der zweithöchste Wert seit Bestehen des Zentrums. Deshalb gab es am Eingang zum Teil Warteschlangen.

+++ Corona-Impfzentrum Pirmasens macht Sonderschichten +++

6:40 Uhr

Nach dem Impfchaos am Wochenende sollen die ausgefallenen Termine im Impfzentrum in Pirmasens heute und morgen nachgeholt werden. Das geht allerdings nur mit Sonderschichten.

Dienstag (20. April)

+++ Maikerwe und Altstadtfest in Lautern fallen aus +++

15:32 Uhr

Die Stadt Kaiserslautern hat die Maikerwe und das Altstadtfest im Juli abgesagt. Das hat der Krisenstab der Stadt entschieden. Grund für die Absage sei die Corona-Pandemie. Ein Sprecher der Stadt Kaiserslautern teilte weiter mit, das Veranstaltungsbüro plane kleinere Events und Formate, die die Innenstadt in den kommenden Monaten beleben sollen.

+++ Pirmasens macht Ausnahme bei sinkenden Inzidenzen +++

15:12 Uhr

Überall in der Westpfalz sinken die Inzidenz-Zahlen im Vergleich zum Montag - außer in der Stadt Pirmasens. Dort stieg der Wert nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes heute wieder über die 200er Marke auf 201, nachdem er gestern auf 198 gesunken war. Am deutlichsten fiel der Wert im Donnersbergkreis - um 16 auf 167. Die Stadt Zweibrücken liegt jetzt wieder unter der 100er Marke (99). Da die Stadt aber zuvor dreimal über dem Wert 100 lag, tritt in der Nacht zu Donnerstag dort die Notbremse in Kraft. Der Kreis Kusel kratzt mit 54 wieder an der 50er Marke, während der Kreis Südwestpfalz bei 74 liegt. Stadt und Kreis Kaiserslautern liegen fast gleichauf bei 130 respektive 131.

+++ Gesundheitsministerium zu Impfkritik aus Pirmasens +++

13:34 Uhr

Das Land hat auf die Kritik an frei gebliebenen Impfterminen in Pirmasens reagiert. Es habe im Impfzentrum zwar Termine für die erste Impfung gegeben, nicht aber für den zweiten Pieks.

+++ IHK Pfalz kritisiert Testpflicht in Betrieben +++

6:42 Uhr

Ab heute müssen auch die Betriebe in der Westpfalz ihren Mitarbeitern in Präsenz kostenlose Corona-Tests anbieten. Die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz kritisiert diese Verpflichtung. Nach der neuen Verordnung muss jedem Mitarbeiter mindestens einmal pro Woche ein kostenloser Corona-Test angeboten werden. Die Betriebe müssen unter anderem dokumentieren, wie viele Tests sie für welche Mitarbeiter bereitstellen. Nach Angaben eines IHK-Sprechers haben die Unternehmen dadurch deutlich mehr bürokratischen Aufwand.

Montag (19. April)

+++ Pirmasens reagiert auf 200er Inzidenz +++

16:08 Uhr

In Pirmasens gelten ab Mitternacht wieder strengere Corona-Regeln. Grund dafür ist der hohe Inzidenzwert, der am Sonntag über 200 lag, am Montag bei 198. Deshalb hat die Stadt in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Unter anderem gibt es wieder eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. In dieser Zeit darf auch kein Alkohol zum Beispiel an Tankstellen verkauft werden. Außerdem muss die Außengastronomie schließen und es gibt strengere Einschränkungen für den Sport. Die Schulen bleiben aber geöffnet.

+++ Zweibrücken zieht Donnerstag die Corona-Notbremse +++

14:12 Uhr

Die Stadt Zweibrücken hat angekündigt, ab Donnerstag ebenfalls strengere Corona-Maßnahmen umzusetzen. Hintergrund ist, dass der Inzidenzwert heute am dritten Tag in Folge die kritische Marke von 100 übersteigt. Entsprechend der Corona-Verordnung des Landes werde ab Donnerstag die Außengastronomie in Zweibrücken wieder geschlossen. Auch Kosmetik- und Tattoostudios oder Massagesalons müssen schließen. Zudem gelte zwischen 21 und 5 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre. Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) hat allerdings angekündigt, die rechtliche Situation um die Ausgangssperre genau beobachten zu wollen. In Mainz hatte zuletzt eine Person ein Aussetzen der Ausgangssperre vor dem Verwaltungsgericht erwirkt.

+++ Konzerte in der Fruchthalle vorerst abgesagt +++

11:19 Uhr

Wie alle Kultureinrichtungen in Rheinland-Pfalz bleibt auch die Fruchthalle in Kaiserslautern bis 25. April geschlossen. Wie die Stadt mitteilt, müssen die bis dahin geplanten Konzerte ausfallen. Das Sonntags-um-5-Konzert mit dem Orchester des Pfalztheaters wird am 25. April um 17:00 Uhr als Online-Livestream auf den Kanälen von "herzlich digital" über YouTube und Facebook ausgestrahlt, voraussichtlich auch wieder über die Offenen TV-Kanäle. Fraglich ist noch das Konzert der "Jazzbühne" am 30. April, das gegebenenfalls auch als Stream stattfinden soll. Für den bereits mehrfach verschobenen Liederabend "Die Winterreise" mit dem Bariton Bo Skovhus soll ebenfalls ein Ersatztermin im Juni gefunden werden. Das Kammerkonzert "Böhmische Landschaften" mit dem Minguet Quartett am 22. April ist auf Mittwoch, den 2. Juni, verlegt worden. Das Kammerkonzert "Meister der Harfe" mit dem Top-Solisten Xavier de Maistre soll am 17. Juni stattfinden. Alle Kartenkäufer sollen sich wegen etwaiger Erstattungen an die jeweilige Vorverkaufsstelle wenden. Alle Abonnenten werden per Brief benachrichtigt, sobald Näheres feststeht.

+++ Freibäder bereiten vorsorglich Saison vor +++

10:40 Uhr

In einigen Schwimmbädern in der Westpfalz laufen die Vorbereitungen für die kommende Freibadsaison. Dabei ist es nach Angaben der Betreiber aber unklar, ob die Schwimmbäder überhaupt öffnen dürfen. Von der Stadt Kaiserslautern heißt es wörtlich: "Ob und wann es eine Badesaison geben kann, lässt sich wegen der Corona-Pandemie zurzeit nicht beantworten." Trotzdem bereite die Stadt die Freibäder Waschmühle und Warmfreibad aktuell auf die Saison vor. Auch das Freibad Zweibrücken soll wenn möglich öffnen. Sollte es die Coronaverordnung des Landes zulassen, soll es im Mai soweit sein. Vorher müssen nach Angaben der Stadt aber noch Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Und auch das Waldwarmfreibad der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau wird vorsorglich für die Saison 2021 vorbereitet. Sobald klar ist, dass das Bad öffnen darf, sollen die Becken geleert, gereinigt und wieder mit neuem Wasser befüllt werden.

+++ Fragezeichen hinter Maikerwe und Altstadtfest +++

10:36 Uhr

Die Stadt Kaiserslautern berät in dieser Woche darüber, ob die Maikerwe coronabedingt stattfinden kann. Wie eine Sprecherin mitteilt, befasst sich der Krisenstab mit dem Thema. Unklar ist auch, ob das Altstadtfest im Juli stattfinden wird. Planungen laufen aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht. Das Veranstaltungsbüro der Stadt entwickelt nach eigenen Angaben unabhängig davon kleinere Events und Formate, die die Innenstadt in den kommenden Monaten beleben sollen.

+++ Nach Impftermin-Chaos: Pirmasens will mehr selbst planen +++

8:01 Uhr

In Pirmasens hätten am Wochenende viele Menschen kurzfristig geimpft werden können. Weil das Land jedoch die Termine nicht vergeben hat, soll sich nun die Terminplanung ändern.

+++ Pirmasens verlängert strengere Besuchsregeln für Seniorenheime +++

7:38 Uhr

Die Stadt Pirmasens hat die strengeren Besuchsregeln in Seniorenheimen und Behinderteneinrichtungen verlängert. Nach Angaben der Stadt müssen Besucher weiterhin einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen oder vor Ort einen Test machen. Außerdem ist weiterhin nur ein Besucher pro Tag erlaubt. Die Stadt hat die entsprechende Verfügung bis zum 2. Mai verlängert. Härte- und Sterbefälle seien davon aber ausgenommen.

+++ Landkreis Kaiserslautern verhängt Corona-Notbremse +++

7:07 Uhr

Die Corona-Notbremse im Kreis Kaiserslautern ist seit Mitternacht aktiv. Mit schärferen Kontaktbeschränkungen und einer nächtlichen Ausgangssperre soll der Inzidenzwert wieder sinken.