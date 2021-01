Das derzeit geschlossene Caritas-Altenzentrum Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben ist an den Bischöflichen Stuhl des Bistums Speyer übertragen worden. Der Bischöfliche Stuhl berät nach Angaben des Bistums zurzeit darüber, wie das ehemalige Altenzentrum künftig genutzt werden soll. Es musste im vergangenen Jahr wegen Brandschutzmängeln schließen. Die Bewohner waren unter anderem in ein neues Altenzentrum in Landstuhl umgezogen. Der Bischöfliche Stuhl kümmert sich unter anderem um die Finanzierung der seelsorgerischen Angebote des Bistums Speyer.