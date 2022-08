Bischoff Brauerei in Winnweiler kurz vor dem Aus

per Mail teilen

Schon im Oktober könnte die Privatbrauerei Bischoff in Winnweiler im Donnersbergkreis schließen. Nach Angaben des Geschäftsführers ist kurzfristig ein möglicher Investor abgesprungen.

Eigentlich sah es ganz gut aus für die Zukunft der insolventen Bischoff Brauerei – bis zu einem Anruf am Mittwoch. Da sprang plötzlich, kurz vor Vertragsabschluss, ein potentieller Investor aus dem Saarland ab, sagt Geschäftsführer Sven Bischoff. Auf einer Gläubigerversammlung am Montag hätte alles festgezurrt werden sollen. Jetzt wird es in der Versammlung voraussichtlich um das Aus der Brauerei gehen.

Sven Bischoff kämpft um die Zukunft der Brauerei in Winnweiler. SWR

Kein Geld mehr für Reparaturen

Die Bischoff Brauerei befindet sich wegen schlechter Absatzzahlen seit gut anderthalb Jahren in einem Insolvenzverfahren. Die Finanzlage sei so angespannt, dass die Brauerei derzeit trotz vorhandener Aufträge nur auf halber Leistung fahre. Eine Ammoniak-Anlage sei defekt und kein Geld für die Reparatur da, sagte Geschäftsführer Sven Bischoff.

Brauerei-Aus kann noch verhindert werden

Sven Bischoff sagt, er sei ein grundoptimistischer Mensch. Die Brauerei zu retten, werde zwar immer schwerer, sei aber nicht unmöglich. Es gebe noch eine Chance: Es müsse schnell ein neuer Investor her. Für zwei Millionen Euro könnte die Brauerei-Anlage den Besitzer wechseln und der Betrieb gesichert werden. Ein Kundenstamm sei da – vor allem Corona hätte aber für erhebliche Umsatzrückgänge gesorgt.

Gesamtes Gelände steht zum Verkauf

Der abgesprungene Investor aus dem Saarland hätte laut Bischoff sogar Interesse an dem gesamten Brauereigelände gehabt. Dieses stehe für sechs Millionen Euro zum Verkauf. Auf dem Gelände könne in Absprache mit der Gemeinde sogar ein neues Wohngebiet erschlossen und entwickelt werden, sagt Bischoff.

Nach Stilllegung kaum noch Chancen

Sollte bis Ende des Monats kein Investor einsteigen, werde voraussichtlich der Abverkauf starten und die Brauerei stillgelegt. Schon ab Oktober könnte dann Schluss sein. Wenn das passiert, werde es richtig schwer den Betrieb wieder aufzunehmen, sagt der Geschäftsführer. Bei der Bischoff Brauerei in Winnweiler arbeiten derzeit knapp 40 Menschen.